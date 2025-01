2025: Mandarine Gestion liste "5 moteurs d’incertitudes et de volatilité " au 1er trimestre

(AOF) - "Beaucoup des tendances de marchés 2025 se joueront au cours du 1er trimestre", affirme Philippe Tranchet, directeur de la gestion obligataire de Mandarine Gestion. Le gérant liste 5 moteurs d’incertitudes et de volatilité qui vont animer les marchés durant la première partie de l’année. Il cite en premier Donald Trump : " quelles seront ses mesures prioritaires", "comme il ne pourra pas tout faire tout de suite", et "quels impacts sur l’économie américaine, européenne, asiatique ?".

Deuxièmement l'Ukraine: Est-ce qu'une solution diplomatique en cours de préparation va effectivement avoir lieu, et si oui l'Europe va-t-elle "retrouver plus de souplesse dans son mix énergétique".

Au Proche-Orient, "est-ce qu'un apaisement du conflit va influer sur le prix du pétrole ?" La question de l'Iran et de son influence future "reste centrale sur ce sujet", ajoute Mandarine Gestion.

En Allemagne, est-ce que les élections fédérales de fin février vont permettre de relancer une économie "aujourd'hui à l'arrêt" ?

La France enfin parviendra-t-elle à maintenir une stabilité gouvernementale ? Si oui la note de la France devrait être maintenue et "éviter de fortes tensions".

Dans ce contexte, "prudence, diversification et agilité seront les maîtres mots" sur les marchés obligataires. Ces facteurs d'instabilité et ce risque de volatilité multidirectionnelle doivent inciter les investisseurs institutionnels et les particuliers à "se réfugier sur des fonds datés et des fonds flexibles de bons gérants", précise Mandarine Gestion.