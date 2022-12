2023 : attention aux bénéfices du CAC 40 !

Eric Galiègue Valquant Expertyse Président

En deux mois le CAC 40 vient de flamber de 18%. La performance de l'indice national est d'autant plus remarquable que le taux de change de l'€/$ est passé de 0,965$ à 1,05$ sur la même période. Ainsi, en un an le CAC 40 est quasiment stable, et il vient de retrouver une tendance haussière en franchissant sa moyenne mobile un an; sa performance est même significativement positive si l'on prend en compte le dividende que les entreprises ont payé en 2022.

Cette performance est d'autant plus surprenante que les obligations ont connu sur cette période un krach sans précédent, puisque les taux d'intérêt ont progressé de plus de 200 points de base en un an, ce qui induit une perte en capital de l'ordre de 15% …

La seule explication possible réside dans l'évolution des bénéfices anticipés des entreprises. Il faut admettre que la dynamique des bénéfices a été exceptionnelle pour le CAC 40 en 2022, notamment en raison des performances remarquables des sociétés du secteur du luxe et de TotalEnergies.

Quant au cas de TotalEnergies, il est unique dans les annales, puisque les analystes estiment un bénéfice net en masse de 35 Mds€, vs 15Msd€ seulement il y a un an. La compagnie nationale va réaliser en 2022 quasiment trois fois plus de profit qu'en 2021 (13,5mds€), et représenter près de 20 % de la totalité des profits du CAC 40 en 2022 (estimés à 179,5Md€). Manifestement, l'effet positif des bénéfices a compensé l'effet négatif de la hausse des taux.

Ce phénomène va-t-il pouvoir perdurer en 2023 ? Nous ne le croyons pas, et au contraire le révisions de bénéfices en forte baisse pourraient caractériser l'année 2023.

Des raisons liées à la conjoncture économique pourraient affecter les anticipations de bénéfice. Les économistes attendent une année 2023 particulièrement compliquée, avec des baisses de PIB déjà prévues en Allemagne et au Royaume Uni.

En Europe, la dynamique du PIB va passer de +3% en 2022, à -0,2% pour 2023, un freinage particulièrement sévère de l'activité, qui va limiter les profits des entreprises… Il faut bien admettre que les marges des entreprises ont été favorisées depuis des années par la mondialisation et la baisse des taux, autant de phénomènes qui vont être remis en cause en 2023 et les années suivantes.

En résumé, nous envisageons une baisse de 30% des bénéfices anticipés au cours de l'année au va commencer. Une évolution diamétralement opposée à ce qui s'est passé en 2022…Le cours du CAC 40 devrait évidement en être affecté, notamment au premier semestre.