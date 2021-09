2021 : un record de révision en hausse des prévisions de bénéfice

Eric Galiègue Valquant Expertyse Président

Depuis le début de l'année 2021, le cours des actions européennes a progressé de 18%, et celui des actions américaines, de 24%. Après une année 2020 favorable aux actions malgré la crise sanitaire, certains observateurs des marchés financiers considèrent que la hausse est excessive.

Nous ne le croyons pas. L'évolution très favorable de anticipations de bénéfices, notamment relatif à l'exercice 2021, justifie amplement la hausse des cours, comme le montre le graphique ci-dessous.

La courbe bleue, qui reprend l'évolution de l'anticipation du bénéfice 2021, a servi de guide à la courbe noire, qui reprend le cours de l'indice Euro Stoxx. Au total, les fortes révisions du BPA 2021 auraient justifié une hausse de 24% du cours des actions, qui conservent donc toujours un certain potentiel. Et encore s'agit-il du bénéfice 2021, alors que les investisseurs intègrent aujourd'hui le bénéfice 2022, qui est en progression de plus de 10% par rapport au bénéfice 2021 ; le bénéfice prospectif a progressé depuis le début de l'année de 30% environ...

Si on s'en tient au seul bénéfice 2021, il ns a semblé intéressant de faire ce même exercice de comparaison pour les 300 actions qui composent l'indice EuroStoxx, de façon à déterminer celles qui sont le plus en retard par rapport à l'évolution de l'anticipation du bénéfice 2021. Nous reprenons ci-dessous les actions les plus attractives selon la différence entre la variation du cours depuis le début de l'année et les révisions de bénéfices cumulées sur la même période.

Il ressort de ce tableau plusieurs thématiques d'investissement :o La thématique pétrolière et matières premières : ENI, TotalEnergies, Repsol, OMV, Umicoreo La thématique des cycliques industrielles : BASF, ThyssenKrupp, Daimler, BMW (et le secteur auto en général), CNH Industrials.o La thématique des banques : Banco BPM, ABN Amro.

Ces différentes actions sont sensibles à la conjoncture économique, ce qui découle du choix de la variable retenue, les révisions de bénéfice, qui ont forcément été très importantes pour les actions cycliques. Ce sont des actions « value », dont les ratios d'évaluation sont habituellement sensiblement plus faibles que la moyenne.

Parmi ces thématiques, la thématique des compagnies pétrolières nous parait la plus intéressante. Les compagnies pétrolières ont pris la mesure de la mutation à opérer : TotalEnergies est le meilleur exemple. Le déficit d'investissement dans le secteur (en amont) pourrait justifier une hausse importante des cours à moyen terme. La rente pourrait devenir considérable.

La sanction du marché est excessive, comme le montre le graphique ci-dessous, qui compare cours du pétrole (pétrole physique) avec le cours du pétrole papier (indice des compagnies pétrolières européennes).

Le pétrole restera pour au moins 25 ans essentiel à l'économie mondiale, même en voie de décarbonation. Il est stupide de « punir » les entreprises qui satisfont une demande de tous les acteurs de l'économie.

Le « pari pétrolier » nous semble attractif. Le rendement du dividende est un argument majeur pour les institutionnels et les particuliers : la régularité de TOTAL est exemplaire sur ce sujet.

Nous avons sélectionné une seconde liste d'actions qui ont un retard du cours sur les révisions cumulées de bénéfice 2021 d'au moins 5% et montrent des PER supérieurs à la moyenne. Ce sont donc des actions plutôt de croissance (Growth stock »), à l'opposé de la première liste.

Comme pour les actions « Value », il ressort plusieurs thématiques de cette liste d'actions « Growth » :

o La thématique du Luxe : LVMH, Moncler, FERRARI

o La thématique des semi conducteurs : BE Semiconductors, STMicroelectronics

o La thématique digitale : Worldline

o La thématique des infrastructures : infrastrutture Wireless Italiane

o Divers : bioMérieux

LVMH, la plus grande capitalisation boursière française, présente ainsi un profil attractif. Les analystes du consensus ont revu en hausse de plus de 44% leur anticipations de bénéfice 2021 depuis le début de l'année, alors que son cours n'a progressé « que » de 24%. La baisse récente des cours est imputable aux inquiétudes sur la situation économique de la Chine. Elle constitue selon nous une occasion de revenir sur cette action.

Ainsi, sur la base des anticipations de analyses qui ont été revues en forte hausse, nous sommes positifs sur les deux capitalisations majeures du CAC 40 : TotalEnergies et LVMH.