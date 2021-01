2020, une année contrastée pour les hedge funds

(NEWSManagers.com) -

Pour la première fois en plus de deux ans, les lancements de hedge funds ont dépassé en nombre les liquidations au troisième trimestre 2020. Quelque 151 fonds ont vu le jour entre juillet et septembre, alors que 137 ont fermé définitivement, selon les dernières statistiques de HFR. Un solde positif qui n' avait plus été enregistré depuis le deuxième trimestre 2018.

Le bilan de l' année est moins réjouissant. 364 hedge funds ont été lancés sur les neuf premiers mois de 2020, alors que 619 ont été liquidés. Cela représente une perte nette de 255 fonds, bien supérieure à celle enregistrée sur les neuf premiers mois de l' année précédente. Sur la période correspondante de 2019, 391 fonds avaient été créés et 540 avaient rendu l' âme, soit 149 fonds en moins. Et l' année 2019 dans son ensemble avait vu la disparition nette de 258 fonds.

Le secteur des hedge funds a surtout souffert au premier trimestre, au moment où la crise liée à la pandémie du coronavirus éclatait partout dans le monde, provoquant des turbulences importantes sur les marchés. Au cours de cette période, seuls 84 hedge funds ont vu le jour, soit un niveau qui n' avait jamais été aussi faible. Parallèlement, 304 fonds étaient liquidés.

A moins d' un sursaut sur les trois derniers mois de l' année, le secteur des hedge funds risque de ne pas dépasser sur l' ensemble de 2020 les 480 lancements de fonds de 2019, un point bas depuis 2000.

Les stock-pickers tirent leur épingle du jeu

Parmi les sociétés de renom qui ont liquidé des hedge funds figure Lansdowne Partners. Cette dernière devait fermer son fonds phare long/short après une longue période de piètres performances, selon le Financial Times. York Capital Management a aussi annoncé son intention de liquider ses hedge funds européens et de fermer les américains aux investisseurs externes.

L' année 2020 a été compliquée pour de nombreux hedge funds. Elle a été particulièrement funeste pour les stratégies quantitatives, notamment les géants du secteur Renaissance Technologies et Two Sigma, selon Bloomberg. Le fonds Renaissance Instiutional Diversified Alpha a perdu 32 % sur l' année au 18 décembre, tandis que le fonds Renaissance Institutional Diversified Global Equities abandonnait 31 %. Le Two Sigma Absolute Return cédait quant à lui 5 % à fin novembre. D' autres fonds " quant " réputés ont aussi souffert, comme le AQR Global Stock Selection (-22 %) et le Winton Fund (-20 %).

Les " stock-pickers " ont pris leur revanche et apparaissent comme les grands gagnants de 2020, selon Bloomberg. Ils ont même pour certains affiché leurs meilleures performances en 10 ans. C' est le cas de Saba, un fonds crédit, qui gagne 74 % sur l' année à mi-décembre, de Pershing Square, un long short equity, qui affiche une performance de 66 %, de High-Flyer China, un fonds actions, qui grimpe de 60 %, et de Coatue, un long short actions, qui avance de 58 % à mi-décembre. Mais l' intervention humaine n' a pas immunisé tout le monde contre les pertes et certains poids lourds du secteur ont raté leur année. Ainsi, Odey European, un long short actions, a cédé 28 %, et le Bridgewater Pure Alpha, un fonds macro, baisse de 17 %.

En tout cas, sur six des plus gros lancements de sociétés de hedge funds en 2020, trois l' ont été par des " stock-pickers " . Des anciens de Viking Global et de Lone Pine Capital, Tom Purcell et Marco Tablada, ont co-fondé Alua Capital Magenement en novembre avec 2 milliards de dollars, rappelle Bloomberg. Gaurav Kapadia a lancé son XN en juillet avec plus de 1 milliard de dollars d' engagements. Anomany Capital Management a démarré avec 600 millions de dollars fin octobre et devait réunir 1 milliard de dollars supplémentaires d' ici à 2021.