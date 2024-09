+20 % en 2024 : faut-il investir dans Schneider Electric ?

L’action Schneider Electric (SU) est-elle une opportunité d’investissement en Bourse ?

Considérée comme l'entreprise la plus durable au monde par le TIME en 2024, Schneider Electric a consolidé sa position de leader dans la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation ces dernières années. Cette reconnaissance s'est traduite par une croissance boursière soutenue de plus de 39 % en 2023 et de plus de 20 % en 2024 du cours de l'action Schneider Electric en Bourse au moment de l'écriture de cet article.

L'action Schneider Electric (SU) est-elle une opportunité d'investissement en Bourse ? Devriez-vous l'ajouter à votre Plan Epargne Action (PEA) ou votre Compte Titres Ordinaire (CTO) via votre banque ou votre courtier en ligne en cette fin d'année 2024 ? Réponses dans cette analyse de l'action Schneider Electric.

Pourquoi investir dans Schneider Electric fin 2024 ?

Au premier semestre 2024, Schneider Electric a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 6 % à 18,2 milliards d'euros avec une croissance forte de ses indicateurs clés. Au deuxième trimestre 2024, le groupe affiche même un chiffre d'affaires record tous trimestres confondus.

Avec une hausse de 10 % de son résultat net ajusté et de 15 % de son cash-flow opérationnel, ainsi qu'une hausse de8,8 % a 7,9 milliards d'euros de sa marge brute, l'entreprise Schneider Electric a revu ses objectifs à la hausse pour l'année 2024 et a réévalué ses ambitions dans son plan 2023-2027.

​​La croissance soutenue de Schneider Electric, associée à sa solidité financière, en fait un actif attrayant pour les investisseurs et traders à la recherche de rendements à long terme et d'une exposition à un secteur porteur et dynamique du marché de l'énergie et de l'automatisation.

L'entreprise Schneider Electric profite en effet de certaines mégatendances qui pourraient soutenir la croissance du groupe comme la numérisation et l'intelligence artificielle, le changement climatique et la transition énergétique, ainsi que l'évolution de la richesse et le nouvel équilibre énergétique mondial.

De plus, la présence mondiale diversifiée de l'entreprise Schneider Electric lui permet de capter des opportunités de croissance sur de nombreux marchés et de limiter les risques liés aux fluctuations économiques locales.

Schneider Electric a marqué 2024 l'année par plusieurs initiatives stratégiques.

Le groupe a lancé Data4Industry-X en collaboration avec Dawex, Valeo, CEA et Prosyst pour sécuriser les échanges de données dans l'industrie. Il s'est également associé à NVIDIA pour optimiser les data centers pour l'IA et a dévoilé le Resi9 Energy Center pour soutenir les énergies renouvelables à domicile. Schneider Electric a aussi lancé EcoCare, une offre de services digitaux, et s'est engagé dans l'économie circulaire avec Digital Realty.

Le groupe Schneider Electric a renforcé ses technologies de smart manufacturing pour la gigafactory de ProLogium et a collaboré avec Capgemini pour améliorer la gestion de l'énergie. Il a également augmenté sa participation dans Planon et a travaillé avec AVEVA pour optimiser la production des batteries de véhicules électriques. Enfin, Schneider Electric a vu sa note de crédit rehaussée par S&P Global Ratings et Moody's, et a conclu un partenariat avec GR3N pour favoriser le recyclage des plastiques.

Analyse technique de l'action Schneider Electric en 2024

L'action Schneider Electric est cotée sur Euronext Paris et fait partie du populaire indice boursier français CAC 40.

Après l'action Safran, l'action Schneider Electric est la meilleure performance du CAC 40 depuis janvier 2024 avec une hausse de plus de 20 %.

L'action en Bourse surperforme également l'indice parisien qui est en baisse de plus de 1,50 % sur la même période. Cette année, l'action Schneider Electric a atteint un plus haut historique à 239 € en mai 2024. Depuis, le titre a perdu plus de 8 %.

Analyse graphique du cours de Bourse de l'action Schneider Electric en 2024

Source : TradingView

Scénario haussier pour l'action Schneider Electric : zones de résistance proches des 221,20 €, 230,60 € et 238,75 €.

Scénario baissier pour l'action Schneider Electric : zones de support autour des 212,60 €, 204 € et 189,88 €.

Est-ce le bon moment d'investir dans l'action Schneider Electric ? Notre avis

En tant que leader dans la gestion de l'énergie et de l'automatisation, le groupe Schneider Electric se distingue comme un investissement et un acteur clé du développement durable en se concentrant sur trois axes stratégiques pour un avenir plus vert et plus efficace : l'électrification, l'automatisation et la numérisation.

En remplaçant les énergies fossiles par des alternatives électriques durables, Schneider Electric s'engage résolument dans la lutte contre le changement climatique. Par ailleurs, ses solutions d'automatisation intelligentes permettent aux entreprises d'optimiser leur productivité tout en renforçant la sécurité et en adoptant des pratiques plus durables.

En connectant l'énergie et l'automatisation à l'ère numérique, Schneider Electric révolutionne la prise de décision grâce à l'analyse de données en temps réel, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités pour ses clients et ses partenaires comme les entreprises technologiques Microsoft, Autodesk et Accenture.

L'action Schneider Electric a fait partie de notre top 4 des meilleures actions du CAC 40 au premier semestre 2024 et l'amélioration constante de ses performances financières devrait continuer de soutenir son cours de Bourse. Elle pourrait ainsi se placer en tête du top des actions du CAC 40 pour l'année 2024.

Enfin, bien qu'elle n'appartienne pas à notre top actions françaises au meilleur dividende, l'entreprise Schneider Electric propose un dividende en progression pour la 14e année à 3,50 euros par action en 2023.

La combinaison d'une allocation efficace du capital, d'une innovation continue et d'un engagement envers la transition énergétique positionne l'entreprise comme un acteur de premier plan dans son secteur. De plus, avec son modèle agile, Schneider Electric a démontré sa capacité à générer une valeur ajoutée durable pour ses clients.

Ces qualités devraient non seulement soutenir sa croissance à long terme, mais aussi offrir des opportunités d'investissement intéressantes pour les actionnaires.