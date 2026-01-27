1st Colonial Bancorp en hausse après l'augmentation de son bénéfice au quatrième trimestre

27 janvier - ** Les actions de l'établissement de crédit 1st Colonial Bancorp FCOB.PK augmentent de 2,72 % à 21,22 $ après la cloche

** La société affiche un bénéfice net ajusté de 3,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 2,7 millions de dollars il y a un an

** La marge nette d'intérêt pour le quatrième trimestre de 2025 était de 3,32 %, contre 3,29 % il y a un an

** Les revenus hors intérêts du quatrième trimestre ont augmenté de 63 % pour atteindre 1,9 million de dollars

** À la dernière clôture, les FCOB ont augmenté de 42,4 % au cours des 12 derniers mois