1st Colonial Bancorp en hausse après l'augmentation de son bénéfice au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
27 janvier - ** Les actions de l'établissement de crédit 1st Colonial Bancorp FCOB.PK augmentent de 2,72 % à 21,22 $ après la cloche
** La société affiche un bénéfice net ajusté de 3,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 2,7 millions de dollars il y a un an
** La marge nette d'intérêt pour le quatrième trimestre de 2025 était de 3,32 %, contre 3,29 % il y a un an
** Les revenus hors intérêts du quatrième trimestre ont augmenté de 63 % pour atteindre 1,9 million de dollars
** À la dernière clôture, les FCOB ont augmenté de 42,4 % au cours des 12 derniers mois
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer