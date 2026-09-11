18 h - Mise à jour toutes les heures

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10 septembre - Veuillez ajouter/mettre à jour les informations suivantes dans l'agenda de Reuters pour le vendredi 11 septembre:

9 h 37 -- (DC-9-11-BASILICA/BELLS) ÉVÉNEMENT -- Pour marquer le 25e anniversaire des attentats du 11 septembre, la basilique du sanctuaire national de l’Immaculée Conception organise vendredi un événement spécial au cours duquel sa plus grande cloche, la “Mary Bell”, sonnera 25 fois à 9 h 37 – l’heure à laquelle, le 11 septembre 2001, le vol 77 d’American Airlines a percuté le Pentagone, situé à seulement 5 miles du sanctuaire.

Lieu: Basilique du sanctuaire national de l’Immaculée Conception, 400 Michigan Avenue, NE

Contact: Jacquelyn Hayes, 202-281-0615 ou 202-309-2161 mailto:jhayes@bnsic.org

Remarque: À 17 h 15, Mgr Timothy Broglio, archevêque de l’archidiocèse des Services militaires des États-Unis, célébrera la messe dans la crypte de la basilique “afin de prier pour ceux qui ont perdu la vie, d’honorer les courageux secouristes et les membres de nos forces armées qui ont répondu à l’appel de la nation au lendemain de ces événements, et de confier à la miséricorde de Dieu toutes les personnes touchées par cette journée tragique”. Avant la messe, l’hymne national sera entonné, accompagné par une garde d’honneur du service d’incendie du comté d’Arlington (Virginie). Pour suivre la retransmission en direct, rendez-vous sur: http://www.nationalshrine.org/mass.

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11 septembre 2026

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