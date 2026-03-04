-12% ! Le Kospi coréen signe sa pire séance depuis 2008
Quand les locomotives deviennent des boulets... Celles qui avaient porté l'indice à des sommets historiques en ont été les premières à plonger. Samsung Electronics, premier contributeur à la baisse avec 169,7 points d'index effacés, a reculé de 11,7%. SK Hynix a lâché 9,6% supplémentaires, tandis qu'Hyundai Motor s'effondrait de 15,8%. Au total, 801 des 836 valeurs cotées ont terminé dans le rouge, l'ensemble des secteurs sans exception accusant des pertes à deux chiffres. Le Kospi a clôturé à 5.093,54 points, son niveau le plus bas depuis le 6 février, après avoir déclenché un coupe-circuit pour la première fois en 19 mois. En deux séances, l'indice aura effacé plus de 18% de sa valeur, soit 430 MdsUSD de sa capitalisation boursière.
Un rallye de 100% en un an rattrapé par la réalité géopolitique
La violence de la correction s'explique aussi par l'ampleur des gains accumulés. Sur les 52 dernières semaines, le Kospi avait progressé de 101%, porté par l'euphorie autour de l'IA et des semi-conducteurs. Une flambée alimentée par des politiques favorables et le recours à l'effet de levier. L'escalade du conflit américano-iranien a suffi à faire basculer le sentiment : depuis samedi, les forces américaines et israéliennes bombardent l'Iran, tandis que des drones iraniens ont frappé des raffineries du Golfe. Le Brent progresse de plus de 13% sur la semaine à 83 dollars le baril, une flambée qui pèse tout particulièrement sur la Corée du Sud, qui importe près de 70% de son pétrole et 20% de son gaz depuis le Moyen-Orient, d'après KBS World. La contagion touche l'ensemble de la région : le Nikkei japonais a reculé de 3,9% et la Bourse de Taïwan de 4,3%, les investisseurs soldant leurs positions technologiques pour limiter l'exposition au risque. La phase "vendez ce que vous pouvez" s'étend, résume Charu Chanana, stratégiste en chef chez Saxo à Singapour, cité par Reuters.
Banque de Corée en réunion d'urgence, les taux mondiaux dans le viseur
La tourmente ne s'est pas limitée aux actions. Le won s'est effondré jusqu'à 1 506 won pour un dollar, un niveau inédit depuis 2009. Face à cette double pression sur les marchés et la devise, le gouverneur de la Banque de Corée, Rhee Chang-yong, a annulé son déplacement à l'étranger pour présider une réunion de crise, annonçant surveiller de près tout mouvement excessif. Les autorités ont par ailleurs indiqué être prêtes à mobiliser un programme de stabilisation de 100 000 MdsKRW si la situation l'exige.
Au-delà de Séoul, c'est toute la trajectoire des taux directeurs mondiaux qui est en jeu : les marchés obligataires anticipent désormais que la hausse du pétrole relancera l'inflation, rendant peu probable toute baisse de taux de la Fed en juin. Le prix du gaz européen de référence a quant à lui bondi de 66% en deux jours. Le Kospi conserve pour l'heure un gain d'environ 21% depuis le 1er janvier.
