10x Genomics bondit après avoir annoncé un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 novembre - ** Les actions de la société de technologie des sciences de la vie 10x Genomics TXG.O augmentent de 11,6 % à 14,51 $ avant la mise sur le marché
** 10x Genomics s'attend à ce que les revenus du quatrième trimestre se situent entre 154 et 158 millions de dollars, comparativement à l'estimation des analystes de 154,1 millions de dollars - données LSEG
** La société affiche un chiffre d'affaires de 149 millions de dollars pour le troisième trimestre, supérieur à l'estimation de 142,5 millions de dollars
** À la dernière clôture, l'action a baissé de 9,5 % depuis le début de l'année
