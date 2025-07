10 ans d’Ethereum : la blockchain qui a changé la finance

COINSHARES

Ce 30 juillet 2025, ethereum souffle ses 10 bougies. Dix ans qui ont vu cette blockchain, née de l'idée d'un adolescent, devenir un pilier de l'écosystème crypto et la plateforme incontournable de la finance décentralisée (DeFi) et des NFT.

D'un jeu vidéo à une révolution

L'histoire commence en 2009. Vitalik Buterin, 15 ans, perd la progression de son joueur dans le jeu culte World of Warcraft à la suite d'une mise à jour. Déçu par ce « pouvoir central », il rêve d'un système plus ouvert. À 17 ans, il découvre bitcoin et imagine un réseau programmable. En 2013, il publie le livre blanc d'Ethereum, basé sur les « smart contracts » : des programmes automatiques permettant de créer des applications de façon décentralisée. En somme, un type de logiciels capable d'exécuter de façon autonome des opérations de calcul et des transactions.

ICO record et crise fondatrice

En 2014, Ethereum lève 18 millions de dollars lors d'une ICO (vente publique de jetons). Le réseau est lancé en 2015. Mais un an plus tard, le piratage d'un smart contract nommé DAO provoque un séisme : 150 millions de dollars sont détournés. La communauté choisit de « réécrire » la chaîne, une façon de revenir dans le passé pour modifier le cours des événements. Ethereum se scinde alors en ETH et Ethereum Classic (ETC), une autre chaîne choisie par les utilisateurs contre le principe de réécriture de l'histoire. Un moment charnière qui forge l'identité d'Ethereum et continue toujours de susciter les critiques de ceux pour lesquels le principe d'immuabilité d'une blockchain a été bafoué à ce moment.

DeFi, NFT et « The Merge »

Malgré les secousses, Ethereum devient l'infrastructure d'un nouvel Internet. Les plateformes de prêt et d'échange décentralisées explosent. Puis arrivent les NFT, avec un pic en 2021 lors du phénomène Cryptokitties, un hybride de Tamagotchi et de Pokemon. En 2022, la blockchain procède à une mise à jour dénommée The Merge, passant au protocole de preuve d'enjeu (proof-of-stake), moins énergivore que celui de la preuve de travail (proof-of-work) utilisé par Bitcoin, ce qui conduit à réduire sa consommation d'énergie de 99 %, d'après le département recherche de CoinShares.

Une décennie plus tard

Ethereum reste sous pression face à Solana ou Bitcoin, mais continue de dominer le secteur des blockchains de programmation: 96 millions de portefeuilles>, des ETF au comptant validés aux Etats-Unis, et plus de 430 milliards de dollars de capitalisation, d'après Coinmarketcap.

De la frustration d'un gamer à l'infrastructure d'une nouvelle finance, Ethereum a marqué sa décennie. Et Vitalik Buterin, discret mais vigilant, veille encore sur les principes qui ont fait la force du projet.

