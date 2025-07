Microsoft: les 4.000 milliards de capitalisation atteints après les résultats information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 16:35









(Zonebourse.com) - Microsoft est devenu jeudi la seconde entreprise américaine derrière Nvidia à dépasser la barre symbolique des 4.000 milliards de dollars de capitalisation boursière au lendemain de la publication de résultats trimestriels particulièrement bien accueillis par la communauté financière.



Le titre du numéro un mondial des logiciels a établi ce matin un nouveau record au-delà de 555,4 dollars plaçant sa valorisation juste au-dessus de 4.020 milliards de dollars.



Le géant technologique de Redmond (Washington) a publié hier soir des résultats supérieurs aux attentes pour son quatrième trimestre clos fin juin, à la faveur du dynamisme de sa plateforme de 'cloud' Azure et de ses offres dans l'IA.



Le groupe a fait état d'un bénéfice net en hausse de 24% à 27,2 milliards de dollars, soit 3,65 dollars par action, contre 3,35 attendus par les analystes.



Le chiffre d'affaires a augmenté de 18% à 76,4 milliards de dollars, dépassant lui aussi les prévisions des professionnels qui visaient 73,7 milliards.



La croissance d'Azure a accéléré pour atteindre 39%, ce qui est mieux que celle prévue par les analystes les plus optimistes, qui était de l'ordre de 35%



Microsoft ne fournit en revanche pas de chiffres précis pour ses services dans l'IA, mais les analystes estiment que son outil Copilot a largement été à l'origine de la croissance de 16% signée par sa suite bureautique Microsoft 365.



Ces bonnes performances conduisent bon nombre de brokers à revoir leur objectif de cours à la hausse, comme les équipes de BofA qui portent le leur de 515 à 640 dollars aujourd'hui. Jefferies rehausse sa cible de 600 à 675 dollars, tandis que Mizuho dit désormais viser 625 dollars, et non plus seulement 540 dollars, tout comme ceux de Wedbush.



Parmi les poids lourds des nouvelles technologies, Apple est l'entreprise qui suit de plus près Microsoft avec une capitalisation boursière d'un peu plus de 3.100 milliards de dollars, tandis qu'Amazon reste bloqué autour des 2.400 milliards de dollars en Bourse en attendant la publication de ses résultats trimestriels, prévue dans la soirée.







