Trump reproche à Séoul de ne pas mettre en oeuvre l'accord commercial, annonce des surtaxes douanières
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 07:36

Des véhicules de KIA Motors pour l'export dans un port en Corée du Sud

par Kanishka Singh et Andrea Shalal et Joyce Lee

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'il allait relever à 25% les droits de douane imposés sur les importations en provenance de Corée du Sud, dont les secteurs automobile et pharmaceutique, reprochant à Séoul ‍sa lenteur dans la mise en oeuvre de l'accord commercial bilatéral scellé l'an dernier.

Cette annonce, effectuée via les réseaux sociaux et qui a pris Séoul au dépourvu, intervient alors que le gouvernement sud-coréen oeuvre à trouver un équilibre entre la préservation de l'alliance avec Washington - dont leurs liens commerciaux - et les défis potentiels représentés sur les plans sécuritaire et financier ‌par les demandes de Donald Trump.

Depuis son retour au pouvoir il y a un an, Donald Trump a opéré une refonte de la politique commerciale américaine, annonçant en avril dernier de vastes taxes douanières dites "réciproques" contre des dizaines de partenaires commerciaux de Washington.

Un accord de principe a été trouvé en juillet dernier entre le président ​américain et son homologue sud-coréen Lee Jae-myung dans le cadre duquel Séoul s'est engagé à 350 milliards de dollars d'investissements aux Etats-Unis en échange d'un plafonnement à ⁠15% des droits de douane américains sur les produits sud-coréens, notamment les automobiles.

"Le président Lee et moi-même avons conclu un grand accord pour nos deux pays le 30 juillet 2025 et nous avons réaffirmé ces conditions quand j'étais en Corée le 29 octobre 2025", a écrit Donald Trump ⁠sur son réseau social Truth.

Reprochant au Parlement sud-coréen de n'avoir pas ‍encore approuvé cet accord commercial, il a ajouté "relever par conséquent les droits de douane sur les automobiles, le bois d'oeuvre, ⁠les produits pharmaceutiques et tous les autres droits de douane réciproques de 15% à 25%".

On ne sait pas dans l'immédiat quand la mesure sera effective.

Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès de la Maison blanche et des services du représentant américain au Commerce.

"MESSAGE"

Le ministère sud-coréen de l'Industrie a fait savoir qu'une délégation se rendrait sous peu aux Etats-Unis pour s'entretenir ​avec le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick.

La présidence sud-coréenne a dit n'avoir reçu aucune notification formelle à propos du relèvement des droits de douane américains.

Sollicité, un porte-parole du parti au pouvoir à Séoul s'est refusé à tout commentaire. Le Parlement sud-coréen doit reprendre ses travaux le 3 février, date à laquelle des projets de loi pourraient être soumis au ⁠vote.

Une source au fait de discussions entre les deux pays a déclaré que Donald Trump pourrait avoir été incité à agir ainsi à cause de mesures ​réglementaires prises par les autorités sud-coréennes contre Coupang, firme de commerce en ligne cotée aux Etats-Unis qui a dénoncé des ​actions discriminatoires.

Washington et Séoul ont ouvert dans le ​cadre de leur accord commercial des discussions à propos de la régulation des firmes technologiques américaines en Corée du Sud.Le message de Donald Trump peut être considéré comme une "manoeuvre ​politique avec laquelle les Etats-Unis exercent une pression maximale sur la Corée du Sud dans le but ⁠d'obtenir des concessions lors des négociations en cours sur les barrières non-tarifaires", a commenté Choi Seok-young, ancien négociateur sud-coréen sur le commerce.

Donald Trump a déjà menacé par le passé des alliés des Etats-Unis de relèvement des droits de douane, avant dans certains cas de revenir sur sa menace ou de différer sa décision.

L'accord commercial entre Washington et Séoul fixe notamment des droits de douane américains de 15% sur le secteur automobile sud-coréen, soit l'équivalent de celui appliqué par les Etats-Unis aux constructeurs japonais. Ce taux est entré en vigueur le 1er novembre dernier.

Aux ‌termes de l'accord, la Corée du Sud s'est engagée à investir quelque 350 milliards de dollars dans des secteurs stratégiques aux Etats-Unis.

Le ministre sud-coréen des Finances a déclaré ce mois-ci à Reuters que le gouvernement sud-coréen prévoyait de mettre en oeuvre ce plan d'investissement dès que possible, tout en notant que le processus pourrait être affecté par l'incertitude entourant la décision de la Cour suprême des Etats-Unis à propos des droits de douane instaurés l'an dernier par Donald Trump.

Koo Yun-cheol a ajouté que ces investissements ne seraient vraisemblablement pas lancés au premier au premier semestre 2026, citant la faiblesse du won sud-coréen.

(Kanishka Singh et Andrea Shalal à Washington, Joyce Lee à Séoul, avec la contribution d'Ismail Shakil, Bhargav Acharya, David Shepardson, ‌Jihoon Lee et Cynthia Kim; version française Jean Terzian)

Donald Trump
    Les Koréens du sud vont probablement laisser les USA dans leur jus. Ils ont les moyens de commercer avec le reste de la planète.

