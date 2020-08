Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban : Forte explosion dans la zone portuaire de Beyrouth Reuters • 04/08/2020 à 18:33









(Précisions) BEYROUTH, 4 août (Reuters) - Une forte explosion a secoué mardi le port de Beyrouth, la capitale libanaise, où de nombreuses personnes ont été blessées par des éclats de verres soufflés par la déflagration, ont constaté des journalistes de Reuters. L'explosion s'est produite dans une zone portuaire qui abrite des bâtiments où des explosifs sont entreposés, ont précisé deux sources au sein des services de sécurité et un témoin. La déflagration a été ressentie dans plusieurs quartiers de la ville. "J'ai vu une boule de feu et une épaisse fumée s'échapper au-dessus de Beyrouth. Des gens criaient et couraient. Des balcons ont été arrachés des immeubles. Les vitres des gratte-ciel ont été soufflées et sont retombées dans les rues", a déclaré un témoin. Le média LBC a cité le ministre de la Santé selon lequel l'explosion a fait un "très grand nombre de blessés" et d'importants dégâts. La chaîne de télévision Al Mayadeen évoque des centaines de blessés. (Samia Nakhoul et Yara Abi Nader; avec la contribution des bureaux de Dubaï et Beyrouth; version française Jean-Stéphane Brosse et Nicolas Delame)

