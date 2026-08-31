Google Maps affiche désormais “Lake America” aux États-Unis, et non plus “Lake Ontario”

Google Maps a remplacé le nom “lac Ontario” par “lac America” pour les utilisateurs américains afin de refléter le décret présidentiel de Donald Trump renommant le lac, selon un communiqué de Google.

Trump a annoncé jeudi qu'il modifiait le nom du plus petit des cinq Grands Lacs, dans le cadre d'un conflit commercial croissant avec le Canada qui a conduit les deux pays à imposer des droits de douane réciproques sur des milliards de dollars de marchandises.

Le décret présidentiel concerne le Système d'information sur les noms géographiques des États-Unis (GNIS), qui définit les normes applicables aux cartes officielles américaines. Il n'a aucune incidence sur les conventions de dénomination canadiennes ni sur la manière dont le reste du monde désigne ce lac.

“Étant donné que nous mettons à jour Google Maps pour refléter les changements de nom provenant de sources gouvernementales officielles, à savoir le GNIS pour les États-Unis, les utilisateurs de Maps aux États-Unis verront “Lake America”, ceux au Canada continueront de voir “Lake Ontario”, et ceux situés en dehors des États-Unis et du Canada verront les deux noms”, a déclaré Google dans un article de blog publié samedi.

Dimanche, la Maison Blanche, le cabinet du Premier ministre canadien Mark Carney et celui du Premier ministre de l'Ontario Doug Ford n'ont pas immédiatement commenté la décision de Google.

Google Maps avait procédé à un changement similaire l'année dernière concernant le golfe du Mexique, le rebaptisant “golfe d'Amérique” à la suite du décret signé par Donald Trump dès son premier jour au pouvoir, qui renommait cette étendue d'eau.

Jeudi, M. Carney a immédiatement rejeté le changement de nom du lac. La gouverneure démocrate de New York, Kathy Hochul, dont l'État partage une longue frontière avec le Canada, a déclaré que “New York ne l'appellera pas ainsi”, tandis que Phil Scott, le gouverneur républicain du Vermont voisin, a qualifié la décision de M. Trump de “mesquine et décevante” sur les réseaux sociaux.

En Ontario, M. Ford a dévoilé samedi un grand panneau au bord du lac sur lequel on peut lire, en anglais et en français: “Lac Ontario: aujourd'hui et pour toujours”.

“Le président Trump peut l'appeler comme il veut, mais je peux vous dire que le reste du monde l'appellera toujours le lac Ontario”, a déclaré M. Ford.

Dimanche soir, Stephen Crawford, un ministre ontarien, a indiqué que la province procédait à une révision de ses sites web après que le “lac America” soit apparu sur des sites tels que celui de la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO). La LCBO, un acheteur mondial de premier plan, ne stocke pas d'alcool américain en raison de la guerre commerciale.

“Certains sites web des organismes gouvernementaux ontariens récupèrent leurs données cartographiques directement depuis Google Maps”, a expliqué M. Crawford sur le réseau social X. “Suite aux récentes modifications apportées par Google, nous procédons actuellement à un examen approfondi de nos sites web afin de nous assurer qu'ils désignent tous le lac Ontario par son nom correct: le lac Ontario”.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))