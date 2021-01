Medesis Pharma s'introduit en Bourse

Boursorama • 27/01/2021 à 11:54

Fondée en 2003, la biotech travaille sur la façon la plus efficace de délivrer un traitement médical, grâce à une technologie brevetée, baptisée Aonys, à base de nano-micelles eau/huile.

Medesis Pharma s'introduit actuellement sur Euronext Growth. L'opération est ouvert depuis le 26 janvier et court jusqu'au 8 février prochain. La première cotation aura lieu le 12 février et le prix est fixé entre 5 euros et 6,76 l'action.

Tous les détails sur le potentiel de la technologie Aonys, l'ambition de la société et les détails de l'opération avec Jean-Claude Maurel, président du directoire de Medesis Pharma.