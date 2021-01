Le debrief Bourse du 13 janvier : Carrefour anime la séance

Boursorama • 13/01/2021 à 18:27

La Bourse de Paris reprend un peu d'élan aujourd'hui bien qu'elle soit partagée entre l'attente du plan de relance américain et le durcissement des mesures sanitaires un peu partout en raison de l'aggravation de la pandémie. Le CAC 40 termine la séance en territoire positif +0,21% vers les 5662 points.

Du côté des valeurs,

L'actualité de la journée qui anime le marché c'est évidemment cet intérêt du groupe d'alimentation québécois Couche-Tard pour Carrefour. D'abord révélée par Bloomberg, l'information a ensuite été confirmée par les principaux intéressés. Couche-Tard indique avoir récemment présenté une offre non contraignante à Carrefour en vue d'un rapprochement amical, basée sur un prix de 20 euros par action. Peu connu en France, le groupe spécialiste des magasins de proximité ou « dépanneurs », est implanté en Amérique du Nord et en Europe du Nord. Le titre du distributeur s'offre un décollage de plus de 13 %.

En hausse également le segment technologique avec Téléperformance (+3,11%) et Atos (+2%) qui bénéficient de la menace de nouvelles restrictions sanitaires

Capgemini profite de son côté d'un relèvement de recommandation de JP Morgan qui passe de « neutre » à « surpondérer » +1,29% pour le titre

Natixis (+3,77%) bénéficie du relèvement d'objectif de cours d'UBS, de 2,80 à 3,30 euros.

A l'inverse, Unibail-Rodamco-Westfield est en repli pénalisé par le scénario d'une nouvelle et troisième fermeture des commerces dit non-essentiels -2,50%

Le secteur automobile subit des prises de bénéfices après leur forte hausse de la veille. Renault : -2,93%, lanterne rouge de l'indice

A noter sur le SBF 120, la dégradation de Valeo par Exane BNP Paribas qui abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance". -3,36%

Toujours sur le SBF 120, Virbac en forte baisse. Pour rappel, le groupe publiera ses résultats annuels le 19 janvier

A l'inverse les gagnants du jour s'appellent, Ubisoft qui s'offre un bond après l'annonce par le groupe d'un accord avec Lucasfilm Games pour créer un nouveau jeu inspiré de la saga « Star Wars », et Casino qui profite de l'agitation autour de Carrefour.

Outre-Atlantique, toujours beaucoup d'attentisme à l'approche d'une nouvelle procédure en destitution visant Donald Trump et avant le début de la saison des publications de résultats qui démarre ce vendredi. Au moment de la clôture parisienne, le Dow Jones est à l'équilibre, le Nasdaq et le S&P 500 évoluent dans le vert...