Boursorama • 23/12/2020 à 08:55

Chez Seb, la circularité se décline à toutes les étapes de la vie des appareils ménagers. Comment accroitre la durée de vie d'un produit ? Le consommateur y est-il sensible ? Le point de vue de Joël Tronchon, Directeur du Développement Durable du Groupe Seb et Béryl Bouvier di Nota, directrice adjointe actions européennes chez OFI AM.