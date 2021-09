Sélectionner des titres pour son PEA via l’intelligence artificielle. Exemple de septembre 2021

L'objectif de cet article est d'illustrer concrètement l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer un portefeuille modèle France Real Growth GARP Multicap (actions de croissance à prix raisonnable toutes capitalisations boursières).

Le processus utilisé est décrit dans notre dernier article « Comment sélectionner des titres pour son PEA via l'intelligence artificielle»

Quelle est la méthode utilisée ?

La sélection des titres est réalisée sur une base mensuelle en début de mois pour ce qui est de la valorisation fondamentale. Le but est d'identifier autour de 20 à 30 actions qui sont intéressantes en termes de valeur.

Un filtre technique est ensuite utilisé sur une base hebdomadaire basé sur une mathématisation de l'analyse chartiste. Le but est alors d'éliminer des titres qui ont passé le filtre fondamental mais qui ne sont plus dans une configuration haussière.

Avertissement : le portefeuille présenté est celui du mois de septembre 2021. Ce portefeuille sera rebalancé début octobre et va donc changer dans les jours qui viennent.

Quel était le portefeuille investi sur les mois de septembre ?

Le tableau suivant présente les valeurs investies en septembre dans le portefeuille PEA Multicap. On note qu'elle comporte aussi bien des grandes capitalisations que des petites capitalisations.

Les meilleures performances sont celles de Guerbet (26.09% !), Groupe SFPI et Neurones. Guerbet est une entreprise leader dans le secteur des produits de contraste pour l'imagerie médicale ; SFPI est un groupe d'entreprises spécialisées dans l'industrie de la protection, et Neurone est un groupe de conseil et de services numériques.

Portefeuille Evariste France Real Growth après filtre fondamental mensuel avant filtre comportemental hebdomadaire.

Portefeuille Evariste France Real Growth

Source : Evariste Quant Research, Bloomberg. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Performance du portefeuille modèle avant frais de transactions. Bloomberg LLP n'est pas responsable de cette analyse.

Les moins bonnes performances sont Delta Plus Group, Esker, Interparfums et Line Data services.

La performance moyenne équipondérée du portefeuille est de -1.13% contre -2.47% pour le CAC 40. La surperformance est donc de 1.34%.

Indicateurs du filtre fondamental mensuel depuis 12/2020

Le graphe suivant présente les indicateurs fondamentaux des différentes actions du portefeuille. Ces indicateurs sont calculés tous les mois. On voit qu'Hermès, SAMSE, Somfy ont les meilleures notations fondamentales. Ceci ne veut pas forcément dire qu'elles auront les meilleures performances. De fait, les meilleures performances sont dispersées tout au sein du portefeuille, ne serait-ce que pour des raisons de momentum de marché.

Indicateurs du filtre fondamental mensuel

Source : Evariste Quant Research. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

Pour limiter la taille du portefeuille et donc les coûts de transaction, on peut lancer un deuxième type de filtres, des filtres comportementaux. Le but est d'identifier des actions qui sont en configuration haussière (même si elles peuvent alors baisser car une consolidation peut être une très bonne période pour acheter une action avant qu'elle ne monte).

Portefeuille Evariste France Real Growth après filtre fondamental mensuel et comportemental hebdomadaire.

Portefeuille Evariste France Real Growth après filtre fondamental mensuel et comportemental hebdomadaire

Indicateurs du filtre comportemental hebdomadaire depuis 12/2020

Source : Evariste Quant Research, Bloomberg. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Performance du portefeuille modèle avant frais de transactions. Bloomberg LLP n'est pas responsable de cette analyse.

Le tableau suivant montre l'indicateur comportemental des différentes actions. Cet indicateur capte la capacité d'une action à rester dans une tendance haussière sur le moyen terme. Ceci ne signifie pas forcément que l'action est en train de monter à court terme. On peut avoir un achat d'une action qui baisse dans une consolidation ou vente d'une action qui monte (retournement).

On remarque sur la fin du mois la concentration croissante du portefeuille sur la fin du mois. Ceci est un indicateur de retournement de marché auquel on a assisté ces derniers jours. Il montre la vente de titres au sein du portefeuille modèle comme Delta Plus, Hermès, Line Data et Robertet. On a un achat sur Bel SA, une action peu liquide.

Indicateurs du filtre comportemental hebdomadaire depuis 12/2020

Source : Evariste Quant Research, Bloomberg, les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

Un point important à vérifier avant d'investir dans une action est son risque de liquidité. Ce risque est plus faible

Quel est le risque de liquidité sur les actions du portefeuille modèle ?

pour les investisseurs privés ce qui leur donne un avantage par rapport aux investisseurs institutionnels. Il crée aussi un risque de volatilité. Il est plus facile de manipuler le prix d'une action peu liquide.

On remarque que Fiducial, Sogeclair, Tessi et Aures sont les actions les moins liquides du portefeuille modèle.

Comment investir un tel portefeuille modèle ?

Un investisseur peut et doit aussi valider chaque choix de titre en étudiant les fondamentaux de l'action proposé et aussi son analyse chartiste. Il peut ainsi améliorer via son travail le portefeuille modèle généré par la machine.

De fait, il est intéressant de retrouver actions par actions les nouvelles financières et fondamentales qui peuvent justifier un achat. On peut aussi rajouter une analyse technique basée sur une étude détaillée du graphe de performance de chaque action. On sort alors du champ de l'intelligence artificielle pour basculer sur le champ de l'analyse fondamentale et technique traditionnelle. Le Cercle des Analystes Indépendants a des acteurs chevronnés et reconnus dans ces deux domaines.

Quels sont les risques liés à une telle lettre financière ?

Comme nous l'expliquons dans notre note sur la méthodologie utilisée, l'intelligence artificielle doit être vu avant tout comme l'aide d'une machine programmée comme un humain par un humain pour aider des humains. On doit donc chercher une gestion « cyborg » du type homme + machine. Le portefeuille proposé à l'avantage de faire un « radar screening » sur un éventail très large des actions françaises. Il n'a pas de biais émotionnels ou comportemental lié au consensus du marché ou aux médias. Il offre donc une approche robuste et pérenne pour focaliser ses analyses sur un nombre plus restreint de valeurs.

On doit être très vigilant sur le risque de liquidité. Par construction, une approche machine ne regarde pas chaque valeur individuellement. Elle peut donc proposer des valeurs en cours d'OPA ou OPE, ou en cours de retrait de côte. Dans ce cas, il est préférable de ne pas investir dans la valeur et acheter les actions de l'indice via un ETF CAC 40.

Le portefeuille modèle proposé ne respecte pas non plus les règles réglementaires que doivent suivre les fonds. La part investie en liquidité peut monter à plus de 40%. Le poids sur une valeur individuelle peut être de plus de 10%. Ceci permet limiter les baisses en cas de crise du marché, mais exposer à une sous performance en cas de rebonds brutal. De même, avoir plus de 10% permet de focaliser son portefeuille sur une valeur très porteuse mais crée un risque diversifiable. L'avantage est aussi que cela permet de limiter les frais de courtage même si ceux-ci ont beaucoup baissé sur les actions françaises. Enfin, on doit noter que toutes les performances sont données sans frais à partir du portefeuille modèle. Dans la pratique, on n'est pas capable de toujours traiter au cours de clôture utilisé par Bloomberg pour les valorisations. On doit rajouter les frais de trading, surtout si on utilise une approche active hebdomadaire.

Conclusion

Cette étude présente des résultats concrets quant à la création de portefeuille modèle actions France via l'intelligence artificielle. L'intérêt principal est de pouvoir focaliser sa recherche sur un nombre limité d'actions. Ceci peut permettre d'identifier des « pépites » qui ont des performances particulièrement intéressantes. Le portefeuille permet aussi de « tenir » des positions sur des secteurs qui semblent sur valorisés comme le luxe. Elle est particulièrement intéressante pour identifier des valeurs de croissance à prix raisonnable.

Cet article est adressé à titre d'information uniquement et ne constitue ni une offre de produits ou de services, ni une offre, une recommandation ou une sollicitation d'offre de fourniture de conseil ou de service d'investissement pour acheter/vendre des instruments financiers. Les clients d'Evariste Quant Research peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse.

Conformément à la réglementation en vigueur, Evariste Quant Research établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées.