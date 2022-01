Scandale d'Orpea : la gestion des Ehpad « n'est pas un business comme les autres »

Le président de la FHP dénonce une différence de traitement entre secteur public et privé. (illustration) (Pixabay / sabinevanerp)

Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France (FHP), a déclaré dimanche 30 janvier que la dépendance n'était pas un « business comme les autres ». Le dirigeant des établissements hospitaliers du secteur public réagissait au scandale d'Orpea, accusé dans un livre-enquête de négligence envers ses résidents d'Ehpad.

La dépendance « n'est pas un business comme les autres » a déclaré dimanche 30 janvier le président de la Fédération hospitalière de France (FHP), Frédéric Valletoux, au JDD . Ce dernier souhaite un encadrement « sérieux » des activités des groupes privés dans le secteur des Ehpad.

Un scandale révélé

« Je ne suis pas pour 'tuer' le privé mais nous devons sérieusement encadrer ses activités , a indiqué le dirigeant. Aller chercher de l'argent en Bourse n'est pas une infraction. Mais la dépendance n'est pas un business comme les autres. » Ces déclarations surviennent quelques jours après la parution des Fossoyeurs .

Ce livre explosif, écrit par le journaliste indépendant Victor Castanet, dénonce les pratiques du groupe privé Orpea au sein de maisons de retraite qu'il gère. L'ouvrage a provoqué une onde de choc en France, suscitant de multiples réactions indignées et la chute en Bourse du titre Orpea.

Orpea convoqué par le gouvernement

Frédéric Valletoux prône l'imposition de règles communes aux secteurs public et privé. Les entreprises privées bénéficient par exemple d'exonérations de charges sociales, « mais pas nous » , selon lui. « Qu'en fait le privé ? Je ne sais pas. Aujourd'hui, un Ehpad public a 1 000 € de plus de reste à charge par résident et par mois qu'un Ehpad privé. À l'inverse, nous sommes plus contrôlés. »

Le président de la FHP, qui réunit les établissements publics de santé (hôpitaux) et des structures médico-sociales (maisons de retraite), n'est pas favorable à la nationalisation des acteurs privés. « Mais à partir du moment où ces groupes reçoivent des financements publics, ils doivent être soumis à des règles classiques de transparence et de qualité » , soutient-il.

Les dirigeants d'Orpea contestent les faits relatés dans Les Fossoyeurs , les qualifiant d'accusations « mensongères, outrageantes et préjudiciables » . Le directeur général Jean-Christophe Romersi est convoqué mardi 1er février chez la ministre déléguée chargée de l'Autonomie des personnes âgées pour répondre aux « accusations graves » concernant les pratiques du groupe.