Qui sont ces Français qui investissent en bourse ?

Entre 2019 et 2022, le nombre d’investisseurs actifs est passé de 1,15 million à 1,43 million (Crédit photo : 123RF)

Hommes, femmes, jeunes, seniors … qui intervient en bourse, sur quel type de titres, dans quelle tranche d'âge ? L'Autorité des marchés financiers (AMF) a établi des portraits-types des investisseurs français actifs en 2022.

L'AMF a réalisé une étude sur les transactions réalisées en 2022 par des investisseurs particuliers Français sur les marchés financiers (1). Les investisseurs actifs en 2022, c'est-à-dire ceux qui ont effectué au moins une opération en bourse à l'achat ou à la vente sur l'année, représentent 2,1 % de la population française et 30 % sont des femmes.

La population d'investisseurs actifs s'est fortement rajeunie

On observe qu'entre 2019 et 2022, le nombre d'investisseurs actifs est passé de 1,15 million à 1,43 million. La population d'investisseurs actifs s'est fortement rajeunie du fait de l'activité croissante des moins de 35 ans. L'AMF constate par ailleurs que les comportements d'investissement varient selon la classe d'âge et aussi entre les hommes et les femmes.

En effet, les hommes jeunes sont les plus actifs en bourse : en 2022, les investisseurs actifs hommes représentent 4,7 % des hommes de 25 à 29 ans et 4,5 % des 30-34 ans (contre 2,1 % pour l'ensemble de la population). Au contraire, si les femmes jeunes se montrent moins actives (1 % d'actives parmi les 25 – 35 ans), la proportion augmente progressivement au fil des classes d'âge jusqu'à atteindre 2,9%. L'âge moyen de l'investisseur actif est de 49 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes.

Les investisseurs ont majoritairement choisi les actions

Les investisseurs ont très majoritairement choisi d'investir sur les actions (78,1 % des investisseurs). Viennent ensuite les ETF (13,4 %) puis les instruments complexes ( warrants , certificats, contrats dérivés, 5,5 %), avec une appétence prononcée de la part des classes d'âge les plus jeunes. Enfin, les obligations représentent 3 %. Les hommes investissent plus que les femmes sur les produits complexes (6,6 % des investisseurs hommes contre 2,8 % de femmes, toutes classes d'âge confondues) et, à l'inverse, les femmes investissent plus que les hommes sur les obligations (5,5 % des femmes contre 1,9 % d'hommes, toutes classes d'âge confondues).

L'action Total Énergies est l'action la plus échangée en montant en 2022 et l'action EDF est l'une des plus négociées en nombre par les investisseurs de plus de 49 ans. L'action LVMH compte parmi les trois actions les plus échangées par les femmes. A l'inverse, l'action Société Générale compte plus souvent parmi les trois actions les plus négociées par les hommes. Enfin, si l'action Orpea est présente dans le classement des trois actions les plus échangées par les hommes, elle est absente dans celui des femmes.

Les hommes effectuent plus de transactions que les femmes

Les hommes réalisent un nombre de transactions 1,5 à 2 fois plus élevé que les femmes, quelle que soit la tranche d'âge, pour des montants par transaction assez proches. Si l'on ne constate pas de différence sensible entre hommes et femmes concernant la répartition des sommes des transactions acheteuses et vendeuses en montant, il est tout de même notable que les jeunes investisseurs effectuent un montant global de transactions à l'achat plus élevé qu'à la vente, tandis que les tranches d'âge les plus élevées effectuent un montant global de transactions vendeuses plus important qu'à l'achat.

(1) L'analyse a porté sur les transactions réalisées en 2022 par des investisseurs particuliers de nationalité française sur des instruments financiers français, à l'exclusion des transactions réalisées via un compte commun.