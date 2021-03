Les fonds ISR offrent des performances comparables aux fonds traditionnels

(Crédits photo : Unsplash - Adeolu Eletu )

Une tribune rédigée par le Label ISR

Combiner finance responsable et rentabilité est tout à fait possible, comme le démontrent année après année les performances des fonds labellisés ISR.

Investir de manière responsable est devenu une vraie préoccupation pour les épargnants

L'Investissement Socialement Responsable (ISR) est un placement qui vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

Les épargnants qui souhaitent investir de manière responsable sont de plus en plus nombreux puisque 6 français sur 10 déclarent désormais accorder une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placements (1).

Pour faire leur choix parmi les différents produits de placement, ils peuvent s'appuyer sur le label d'Etat ISR. Celui-ci est attribué à des fonds qui s'engagent à respecter un cahier des charges strict autour de six thématiques :

o Les objectifs généraux (financiers et ESG) recherchés par le fonds. Il s'agit de vérifier que ces objectifs sont précisément définis et décrits aux investisseurs et qu'ils sont pris en compte dans la définition de la politique d'investissement du fonds

o La méthodologie d'analyse et de notation des critères ESG mise en œuvre par les entreprises dans lesquelles le fonds investit

o La prise en compte des critères ESG dans la construction et la vie du portefeuille

o La politique d'engagement ESG avec les entreprises dans lesquelles le fonds investit (vote et dialogue)

o La transparence de gestion du fonds

o La mesure des impacts positifs de la gestion ESG sur le développement d'une économie durable.

Des rendements équivalents aux fonds classiques

Malgré l'intérêt croissant des épargnants pour les questions environnementales et sociétales, ceux-ci sont souvent freinés dans leur décision par l'idée reçue que les fonds ISR seraient moins rentables que les fonds classiques, et qu'il faudrait donc en quelque sorte choisir entre épargner responsable et réaliser un profit. Or il n'en est rien, bien au contraire. En ce qui concerne le rendement, force est de constater que les performances des placements ISR sont équivalentes à celles des autres produits financiers.

Une récente étude du FIR et de l'Ecole Polytechnique (2) montre en effet que non seulement les fonds ISR ont une performance globalement comparable à celle du marché, mais que 62% de ces fonds surperforment les fonds « classiques ».

Et ces bons résultats se retrouvent dans toutes les classes d'actifs - hors immobilier (3)-, en particulier dans les fonds monétaires :

o Les actions surperforment dans 59% des cas,

o Les obligations surperforment dans 52% des cas,

o Les produits diversifiés surperforment dans 82% des cas,

o Les fonds monétaires surperforment dans 85% des cas.

Mieux, l'investissement socialement responsable (ISR) peut être synonyme de rendement de long terme : de fait, les fonds ISR s'orientent vers des actifs performants ou des entreprises, qui choisissent en plus d'améliorer leurs pratiques pour se montrer plus respectueuses des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (critères ESG).

Se faisant, elles renforcent à la fois leur image auprès du public et leur marque employeur - un critère important pour attirer et fidéliser les meilleurs talents de chaque secteur d'activité, mais elles sont aussi amenées à anticiper et prévenir d'éventuels risques susceptibles de compromettre à terme leur santé financière.

Les fonds ISR face au Covid

La crise sanitaire, et la crise économique qui en découle, pourrait bien donner un coup d'accélérateur à la finance durable. En effet, les premières analyses (3) montrent une moindre volatilité des placements même au plus fort de la crise, démontrant l'importance de la prise en compte de critères extra-financiers au moment d'évaluer la solidité d'une entreprise.

Celles qui ont déjà pris le virage et mis en place des politiques pour améliorer leur performance ESG étaient déjà engagées dans une vision à long terme de leur activité et donc de la gestion des risques. Une étude (4) montre que les entreprises qui ont les meilleurs indices de références en matière de produits, de santé, de sécurité et de politique du personnel sont aussi celles qui ont été les moins affectées en Bourse au plus fort de la crise du Covid. Elles sont donc désormais en bonne position pour profiter de la reprise économique lorsque celle-ci interviendra. Ce sont les entreprises que l'on retrouve davantage dans les fonds ISR.

(1) « L'intérêt des Français pour la finance responsable se confirme », Enquête IFOP pour le FIR et Vigeo Eiris, Septembre 2019.

(2 )Etude 2020, Label ISR, Chen Hongxin, FIR et l'Ecole Polytechnique.

(3 ) Absence de données en raison de l'ouverture récente des fonds à la labellisation

(4) Étude de Bank of America Merrill Lynch (BofAML) couvrant la période du 19/02/2020 au 20/03/2020.