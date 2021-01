Faut-il investir en bourse en 2021?

Et si c'était justement le moment d'investir en Bourse? crédit photo : TMLsPhotoG/Shutterstock / TMLsPhotoG

Les Français sont peu enclins à investir en Bourse. Ils privilégient la liquidité et la sécurité pour leur épargne. Pourtant, à moyen ou long terme, les marchés financiers sont plus performants que toutes les autres classes d'actifs. En outre, le contexte actuel offre de réelles opportunités d'investissement.

Sommaire:

Dynamisez votre épargne en diversifiant vos placements

Investir en Bourse: ouvrez un PEA afin de limiter la pression fiscale

Investissez dans des valeurs sûres

Dynamisez votre épargne en diversifiant vos placements

La conjoncture des taux d'intérêt durablement bas, voire négatifs, affecte la rentabilité des marchés monétaires et obligataires. Résultat, les deux placements préférés des français, le livret A et les fonds en euros des contrats d'assurance-vie, ne permettent plus de protéger les épargnants contre l'inflation. La rémunération du livret A est de 0,5 % seulement depuis février 2020, et celle de l'assurance-vie en euros devrait être comprise entre 1 % et 1,20 % en 2020 avant impôt et prélèvements sociaux.

Pour stimuler votre épargne sur le moyen ou le long terme, vous pouvez investir une partie de vos avoirs sur des actifs boursiers, afin de profiter du dynamisme des marchés financiers. Dans la durée, les actions ont toujours fait mieux que tous les autres placements. La Bourse a certes enregistré des revers importants début 2020 du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid-19. Mais le plongeon a été de courte durée et les marchés financiers sont repartis à la hausse dès le mois d'avril 2020.

Bon à savoir Les périodes boursières difficiles sont le meilleur moment pour investir à bon compte. Les épargnants Français l'ont bien compris. Selon l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), 150 000 nouveaux investisseurs particuliers ont investi sur le marché des actions françaises en mars 2020.

Investir en Bourse: ouvrez un PEA afin de limiter la pression fiscale

Pour investir en Bourse, vous avez deux solutions: ouvrir un compte-titres ordinaires ou ouvrir un Plan d'Epargne en Actions (PEA). La deuxième solution est un peu plus contraignante car les versements sur le PEA sont plafonnés à 150 000 € (225 000 € en cas d'ouverture d'un PEA classique et d'un PEA PME-ETI). Et vous ne pouvez y loger que des actions européennes et des parts de Sicav ou de FCP investis au moins à 75% en actions européennes.

Ouvrir un PEA est toutefois fiscalement plus avantageux car les dividendes et les plus-values générés en son sein sont exonérés d'impôt sur le revenu en l'absence de retrait effectué sur le plan pendant les cinq premières années. Avant cinq ans, le gain réalisé est soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30 %, prélèvements sociaux inclus.

De plus, depuis le 1er juillet 2020, les frais attachés au PEA seront plafonnés: 10 € pour les frais d'ouverture, 0,4 % pour les frais de tenue de compte, 0,5 % pour les frais de transactions, et 150 € maximum pour les frais de transfert du plan dans un autre établissement.

Investir un peu de son temps La Bourse, ce n'est pas la roulette russe. Il faut s'informer régulièrement sur la solidité financière, sur la stratégie commerciale, sur la dynamique sectorielle des entreprises ayant retenu votre attention. Il faut également prendre «le pouls» du climat économique mondial. Pour vous aider dans votre sélection, notre site vous apporte des conseils et des informations sur les actions cotées. Des documents sont également disponibles sur le site des entreprises dans la rubrique «investisseurs» (rapports annuels et semestriels, publications trimestrielles...).

Investissez dans des valeurs sûres

Il est nécessaire de répartir vos investissements en Bourse entre plusieurs secteurs d'activité parmi les plus porteurs. Une diversification par zone géographique est aussi conseillée. Commencez par choisir les entreprises leader de leur secteur pour limiter vos risques de pertes et obtenir des revenus réguliers. Puis, diversifiez vos actifs sur des entreprises à fort potentiel de croissance. Pensez aussi à vous fixer dès le départ des objectifs car les actions sont volatiles. Ainsi, vous saurez prendre vos bénéfices au bon moment, et vous limiterez vos pertes si la Bourse se retourne..

N'oubliez pas que la Bourse est un investissement à long terme. Vous ne devez y investir que l'argent dont vous êtes sûr de ne pas avoir besoin à brève échéance. Pour reprendre une formule du célèbre financier Warren Buffett: «Si vous n'êtes pas prêt à conserver une action pendant 10 ans, ne songez même pas à la détenir pendant 10 minutes».