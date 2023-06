Etes-vous riche, pauvre ou dans la classe moyenne ? Ce rapport vous permet de le savoir

L’Observatoire des inégalités estime que le système français est « bien loin d’égaliser la répartition des revenus ». (neelam279 / Pixabay)

L’Observatoire des inégalités a publié son rapport sur les inégalités pour 2023. Le document fournit notamment les seuils de revenus des différentes classes sociales.

L’Observatoire des inégalités a publié ce jeudi 8 juin son étude des inégalités en France pour 2023. Le rapport classe notamment la population en fonction des revenus : seuil de pauvreté, classe populaire, classe moyenne, classe aisée ou au-dessus du seuil de richesse.

Pour établir son classement, l’Observatoire s'est appuyé sur les revenus mensuels après impôts et prestations sociales. Le seuil de pauvreté est ainsi fixé à 50 % du niveau de vie médian, soit 940 euros par mois pour une personne seule, rapporte Capital qui relaie l'étude.

Classe populaire à partir de 1 495 euros par mois

Ce seuil évolue à 1 223 euros pour une famille monoparentale, à 1 411 euros pour un couple sans enfant et 2 351 euros pour un couple avec deux enfants de plus de 14 ans. La classe populaire intègre les Français qui touchent moins de 1 495 euros de revenus pour une personne seule, 1 944 euros pour une famille monoparentale ou encore moins de 2 691 euros pour un couple avec un enfant de moins de 14 ans.

Les classes moyennes gagnent autour de 1 880 euros pour une personne seule, précise l'étude. On fait partie de cette classe quand on est une personne seule touchant entre 1 495 et 2 693 euros, de 1 944 à 3 501 euros pour la famille monoparentale ou de 2 243 à 4 040 euros pour un couple sans enfant.

Un système « bien loin d’égaliser la répartition des revenus »

Les célibataires accèdent à la classe aisée avec un revenu supérieur à 2 693 euros et au seuil de richesse quand ils dépassent les 3 762 euros. Pour une famille monoparentale, ces seuils s'élèvent à 2 501 et 4 889 euros, pour les couples sans enfant à 4 040 et à 5 643 euros, avec un enfant de moins de 14 ans à 4 847 et à 6 770 euros et enfin avec un enfant de plus de 14 ans (plus de 6 733 euros, mais moins de 9 404 euros). Seulement 7 % de la population dépasse le seuil de richesse.

« Au bout du compte, les 10% les plus riches reçoivent à eux seuls près de 7 fois la masse des revenus perçue par l’ensemble des 10% les plus pauvres, pointe l’observatoire. Le système français de redistribution, fait d’impôts et de prestations sociales, réduit les inégalités mais il est encore bien loin d’égaliser la répartition des revenus » , regrette l’organisme.