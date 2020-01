Distribution record de dividendes par les sociétés du CAC 40 en 2019 : comment en profiter ? (Crédit photo: Fotolia)

D'après les résultats de l'étude annuelle publiée par La Lettre Vernimmen, en 2019, les entreprises du CAC 40 ont rendu à leurs actionnaires 60,2 milliards d'euros, un niveau qui dépasse celui d'avant crise en 2007. Comment en profiter ?

La distribution de dividendes par les sociétés du CAC 40 est au plus haut depuis 2007

D'après les résultats de l'étude annuelle publiée par La Lettre Vernimmen, en 2019, les entreprises du CAC 40 ont rendu à leurs actionnaires 60,2 milliards d'euros, dont 49,2 milliards d'euros sous forme de dividendes et 11 milliards d'euros sous forme de rachats d'actions. Par rapport à 2018, la progression est de 12%. Ce niveau dépasse, douze ans après, celui d'avant crise (57 Md€ en 2007). En douze ans, les liquidités rendues par les quarante plus grands groupes cotés à Paris ont crû de seulement 0,5% par an en moyenne, une progression inférieure au taux d'inflation moyen de la même période (1,15%).

Les auteurs de l'étude estiment qu'il est probable que l'an prochain les chiffres seront encore meilleurs, compte tenu de la progression des résultats prévisionnels pour 2019.

Par ailleurs, la part due aux rachats d'actions est presque deux fois plus faible qu'en 2007 (11 contre 19 Md€), ce qui peut être interprété comme un regain de confiance dans l'avenir proche.

Enfin, alors que les entreprises du CAC 40 ont restitué 60,2 milliards d'euros de liquidités à leurs actionnaires, elles ont dans le même temps investi 82 milliards d'euros, un chiffre en progression de 9,7% par rapport à l'année précédente. Avec ce chiffre, les auteurs ont voulu démontrer que l'idée souvent répandue selon laquelle les groupes du CAC 40 sacrifieraient le montant de leurs investissements au profit de leurs actionnaires, est fausse.

Les dividendes : une solution pour se procurer un complément de revenus

Le rendement moyen des fonds en euros n'a pas cessé de diminuer ces dernières années. En 2018, le rendement moyen s'est établi à 1,80% et il est attendu autour de 1,40% en 2019. Dans le même temps, sur les 40 entreprises qui offrent le meilleur rapport dividendes sur prix de l'action, le rendement moyen est 5,9%.

Après application de la fiscalité, quelle est la solution la plus performante pour se procurer un complément de revenus ? Placer son épargne sur le fonds en euros d'un contrat d'assurance vie ou bien acheter des actions de sociétés qui distribuent régulièrement des dividendes ?

Depuis 2018, les dividendes sont soumis à la flat tax au taux de 30%. Le contribuable conserve néanmoins la possibilité de choisir, selon ce qui est le plus bénéfique pour lui, entre la flat tax à 30% ou rester sur l'ancien mode de taxation (impôt sur le revenu après un abattement de 40% + 17,2% de prélèvements sociaux).

Les fonds en euros bénéficient de la fiscalité de l'assurance vie : les retraits effectués sur un contrat de plus de huit ans sont taxés à 17,2% pour les gains inférieurs à 9 200 € (pour un couple et 4 600 € pour un célibataire) et à 24,7% au-delà. Pour les versements effectués après le 27/09/2017 et si l'encours assurance vie est supérieur à 150 000 € (pour une personne seule), les gains issus de la partie des versements supérieurs à 150 000 € sont soumis à la flat tax (30%).

Prenons un exemple :