Comment investir dans le secteur de la défense européenne avec un PEA?

Il existe des ETF répliquant des indices de valeur liées à la défense. Vous pouvez en insérer dans votre PEA pour diversifier vos actifs. ( crédit photo : Getty Images/Stocktrek Images )

Le PEA permet déjà d’investir dans le secteur de la défense en Europe

Les valeurs européennes de la défense

ETF défense: les grands oubliés du PEA?

Le retour de la guerre en Europe a bouleversé les priorités. La Finlande et la Suède ont rejoint l’OTAN, les pays baltes renforcent leurs effectifs et la France prévoit d’investir 413 milliards d’euros sur sept ans pour sa défense. Les industriels doivent livrer plus, plus vite et avec des budgets pérennes.

En parallèle, un «plan d’épargne défense» a été annoncé en mars 2025 pour orienter l’épargne des Français vers les industries stratégiques. Il n’est pas encore disponible. En attendant, les détenteurs d’un PEA peuvent prendre de l’avance. En effet, ce produit d’épargne vous permet déjà d’investir dans les valeurs européennes de défense à travers des actions ou des ETF spécifiques.

Le PEA vous permet d’investir dans des titres d’entreprises dont le siège social est situé dans l’Union européenne ou en Norvège, Islande et Liechtenstein. Les valeurs britanniques sont exclues depuis le Brexit, comme BAE Systems. Toutefois, l’Europe continentale dispose de nombreux acteurs de poids dans l’industrie de la défense et de l’aérospatiale. En voici quelques-uns parmi les plus connus :

Société Pays Secteur d’activité Performance entre le 1er janvier 2025 et le 1er mai 2025* Thales France Systèmes de mission, cybersécurité, aérospatiale (avionique, satellites), transport terrestre, sécurité numérique. +80% Dassault Aviation France Avions de combat (Rafale), avions d'affaires (Falcon), drones, support et services. +65% Safran France Moteurs d'avions, équipements aéronautiques (trains d'atterrissage), propulsion spatiale, équipements de défense. +14% Airbus France Avions commerciaux, hélicoptères, avions militaires (A400M «Atlas»), systèmes spatiaux, défense et sécurité. +1,5% Leonardo Italie Hélicoptères, avions, systèmes électroniques de défense, systèmes de sécurité, systèmes spatiaux. +84% Rheinmetall Allemagne Véhicules militaires, systèmes d'armes, munitions, électronique de défense. Composants automobiles. +162% Saab Suède Avions de combat (Gripen), systèmes d'armes, surveillance, guerre électronique, sous-marins, systèmes de trafic aérien. +97%

Ces différentes entreprises sont portées par l’optimisme depuis plusieurs mois. Il peut donc être intéressant de les intégrer à votre portefeuille, en conservant toujours une optique de diversification. Votre PEA doit être varié: cela équivaut à respecter le précepte ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier . L’important est de bien comprendre que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. En outre, l’évolution du cours de ces valeurs peut résulter:

Des atermoiements des Américains vis-à-vis de leur engagement au sein de l’OTAN,

Du niveau élevé d’incertitudes concernant les carnets de commandes.

Si vous souhaitez plutôt investir dans un «panier» de valeurs de défense plutôt que dans des actions spécifiques, les ETF sont une initiative intéressante. Il en existe un certain nombre mais aucun n’est éligible au PEA à l’heure actuelle. En effet, la plupart des ETF thématiques «défense» sont orientés vers les États-Unis. La seule solution pour investir dans ces ETF est le Compte-Titres Ordinaire (CTO). Il en existe plusieurs, comme le HanETF Future of Defence UCITS (ISIN IE000OJ5TQP4) ou le VanEck Defence UCITS ETF (ISIN IE000YYE6WK5). L’encours est à plus de 60% composé de groupes américains, mais on y retrouve tout de même des sociétés comme Thales, Leonardo ou Saab.

Avec un PEA, l’offre est réduite et impose d’investir dans un ETF large, où certaines entreprises du secteur de la défense et de l’aérospatiale sont représentées, mais non majoritaires. C’est par exemple le cas de l’Amundi STOXX Europe 600 Industrials UCITS ETF Acc (ISIN LU1834987890). Celui-ci contient dans ses dix principales lignes des entreprises européennes de la défense et de l’aérospatiale, comme Safran, Airbus, Rheinmetall, et la britannique BAE Systems.

En conclusion, avec un PEA, vous avez la possibilité d’investir directement dans des actions européennes du secteur de la défense ou de vous tourner vers des ETF plus diversifiés. Dans ceux-là, la thématique est présente sans être dominante. Quand vous êtes convaincu que la montée en puissance des budgets militaires et le réarmement stratégique en Europe vont soutenir durablement ces industries, ces placements peuvent constituer un levier intéressant pour diversifier votre portefeuille sur le long terme.