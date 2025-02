Bourse : miser sur le CAC 40 en 2025, un pari gagnant ?

CAC 40 en 2025 : on y va ou pas ? ( Crédits photo: © HJBC - stock.adobe.com)

Alors que le CAC 40 a perdu 3 % au cours de l'année 2024, la question de l'évolution de cet indice et de la Bourse de Paris en 2025 se pose. Faut-il y concrétiser des investissements cette année ?

En 2024, la Bourse de Paris a fait des déçus avec, en particulier, la baisse de 3 % du CAC 40, alors même qu'aux Etats-Unis, le Dow Jones progressait de 13 %, le S&P 500 de 24 % et le Nasdaq 100 de 31 %. Le résultat d'un ralentissement de l'industrie du luxe et de l'instabilité politique pour de nombreux experts. Pour autant, la Bourse de Paris n'a pas perdu tout intérêt, et l'année 2025 pourrait offrir certaines opportunités aux ménages souhaitant investir sur les marchés financiers.

Une année 2024 difficile pour l'indice boursier du CAC 40

Pour Michel Douin, la baisse de l'indice du CAC 40 de 3 % au cours de l'année 2024 s'explique. Selon le gérant de portefeuille de Cholet Dupont Oudart, cet indice boursier a été "plombé par la forte sous-performance du secteur du luxe et des flux sortants au deuxième semestre liés à l'instabilité politique dans le pays". En effet, le cours de certaines actions du CAC 40 a plongé l'an passé, à l'image de Kering avec -42 %, de L'Oréal et ses -26 %, ou encore de l'incontournable LVMH avec -15 %.

Les professionnels du milieu boursier attribuent cette chute de grands noms du CAC 40 au ralentissement économique qui a touché la Chine, entraînant une baisse de l'attirance de la frange la plus aisée de la population pour les produits de luxe français. À ce contexte politique étranger s'est ajoutée une autre difficulté pour la Bourse de Paris : l'instabilité politique de la France, avec en particulier la dissolution de l'Assemblée nationale et la motion de censure du gouvernement.

Vers une progression de +9 % du CAC 40 en 2025 ?

Malgré une année 2024 difficile, la Bourse de Paris pourrait rebondir en 2025. C'est en tout cas ce que les analystes du consensus Factset estiment. Selon eux, le CAC 40 pourrait progresser de 9 % au cours de l'année 2025. En cause ? La poursuite de la baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) qui encourage les entreprises et les ménages à investir, et profite donc à l'activité économique du pays.

Les équipes de la société de gestion Edmond de Rothschild, quant à elles, estiment aussi que certains facteurs sont favorables à la bourse française. En effet, "le marché des actions européennes, et notamment français reste historiquement bon marché, notamment par rapport aux Etats-Unis". Cette situation pourrait conduire les investisseurs à retrouver davantage d'intérêt pour la Bourse de Paris, et "pourrait conduire à une revalorisation des actions françaises" indique la société de gestion Edmond de Rothschild.

La prudence reste de mise pour investir sur la Bourse de Paris en 2025

Malgré l'apparition de quelques facteurs de renouveau pour la Bourse de Paris, la prudence doit rester de mise. En effet, le secteur du luxe pourrait souffrir de difficultés supplémentaires en 2025, sur fond d'une possible augmentation des tarifs douaniers aux Etats-Unis. Le secteur de la défense, en revanche, pourrait "tirer profit d'une éventuelle hausse des dépenses militaires des grandes puissances européennes" selon Alexandre Hezez, stratégiste et allocataire du Groupe Richelieu.

Le climat politique, toujours instable, pourrait également peser sur la Bourse de Paris en 2025, comme cela avait été le cas en 2024. Le moral des chefs d'entreprise, "au plus bas" selon une récente étude du Cercle des économistes, a également de quoi inquiéter. Dans tous les cas, il est crucial d'envisager un investissement en bourse dans une perspective de long terme, et de tenir compte du risque de perte en capital induit.