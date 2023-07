5 minutes pour maîtriser les mots-clés de l’investissement

Les définitions des mots incontournables pour les investisseurs. ( crédit photo : GettyImages )

Se lancer dans l’investissement implique de maîtriser le vocabulaire spécifique à ce domaine. Voici un lexique des termes à connaître et de leurs définitions pour vous aider à faire les bons choix.

Action: L’action est un titre financier. Elle confère la propriété d‘une part des capitaux propres d’une entreprise. L’action est un titre coté, elle est donc soumise à la fluctuation des marchés boursiers. L’actionnaire est une personne physique ou morale détenant des actions dans une société. Ce statut lui confère un droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires et un droit au bénéfice. L’entreprise rémunère ses actionnaires en dividendes. L’action a une durée de vie illimitée. La sortie s’effectue par cession du titre.

Allocation d’actifs: Technique de gestion consistant à réfléchir à la composition de son patrimoine en termes de classes d’actifs ou catégories d’actifs: actions, obligations, matières premières, immobilier… Diversifier votre investissement en répartissant votre patrimoine entre différentes classes d’actifs permet de réduire le risque.

Capital-investissement ( Private Equity , en anglais): Investissement dans une entreprise non cotée en Bourse afin d’en financer le développement. Il est possible d’investir en Private Equity en direct ou via un fonds.

Capital-risque ( Venture Capital , en anglais): Investissement dans de jeunes entreprises non cotées lors de leur création ou dans les premières phases de développement. Il s’agit d’investissements plutôt risqués, dont on espère une plus-value élevée.

Compte-titres: Un compte-titres permet de détenir des titres et des valeurs mobilières. Il est rattaché à un compte courant. Il peut être ouvert dans une banque ou auprès d’un courtier. Une personne peut ouvrir plusieurs comptes-titres dans des établissements différents. Ils peuvent être détenus dans un compte joint ou individuel.

Courtier ( Broker , en anglais): Intermédiaire entre le client investisseur et les organismes proposant des supports d’investissement. Le courtier joue un rôle à la fois commercial (conseil sur les opportunités d’investissement), administratif (exécution des opérations) et technique (analyse, gestion de portefeuilles).

DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) ou DIC (Document d’Informations Clés): Document remis aux investisseurs souscrivant des parts d’OPC. Standardisé au niveau européen, il donne les informations essentielles sur un produit financier.

Fonds d’investissement: Structure financière investissant dans le capital ou la dette de sociétés pour le compte de tiers. Les fonds d’investissement sont le plus souvent spécialisés: fonds de capital-risque, fonds de capital-développement… Ces appellations correspondent à des stades différents de maturité de l’entreprise.

Investissement: L’investissement désigne le fait de placer des fonds en vue d’en obtenir un bénéfice. L’investisseur est une personne physique ou morale. Elle peut acheter des titres ou des actifs (immobilier, matières premières, œuvres d’art…) pour en tirer un revenu futur ou une plus-value. L’investissement comporte un risque (absence de revenu ou perte de capital). Cette notion de risque différencie l’investisseur de l’épargnant.

Mandat de gestion: Acte par lequel une personne (le mandant) donne pouvoir à une autre (le mandataire) de gérer son patrimoine ou son portefeuille.

Obligation: L’obligation est un titre de dette émis par une entreprise ou un État (on parle alors d’obligation souveraine) pour emprunter de l’argent sur les marchés financiers. Elle ne confère aucun droit de propriété. Le détenteur d’une obligation est un créancier: il détient une partie de la dette de l’entreprise. Les obligations génèrent des revenus fixes (les intérêts, versés une à deux fois par an, nommés «coupons»). Le capital est remboursé au détenteur au terme du prêt.

OPC (Organisme de placement collectif), également appelé OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières): Intermédiaire financier permettant à ses souscripteurs d’investir dans les différents marchés financiers. La gestion des actifs est réalisée par le gérant du fonds.

On distingue deux grandes catégories d’OPC selon leur mode d’organisation:

- les Sociétés d’Investissement à Capital Variable (Sicav), ayant un conseil d’administration ;

- les Fonds Communs de Placement (FCP), sans personnalité juridique, et créées à l’instigation d’une société de gestion et d’une banque dépositaire.

Performance: Résultat attendu ou obtenu par un placement. Elle est exprimée en pourcentage.

RO I ( Return On Investment , ou retour sur investissement, en français): Ratio mesurant la rentabilité réalisée ou attendue d’un projet. C’est le gain obtenu par rapport à l’investissement de départ. Si vous hésitez entre plusieurs projets, le calcul du ROI permet d’identifier le plus prometteur.

Titre financier: Droit représentant une partie du capital d’une société (actions) ou une partie de sa dette (obligations, titres de créances, bons du Trésor). Ces titres engendrent une rémunération sous forme d’intérêts ou de dividendes. Les valeurs mobilières (également appelées instruments financiers) sont des titres financiers émis par des personnes morales.

Unité de compte: L’unité de compte est le nom donné aux différents supports d’investissement utilisés dans un contrat d’assurance-vie multisupport. Le fonds en unités de compte est composé de parts dont la valeur fluctue en fonction des marchés boursiers. L’assuré détermine la part de son investissement à y affecter, en fonction de son goût pour le risque et de ses objectifs.