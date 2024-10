4 erreurs courantes à absolument éviter en investissement

erreur (Crédits: Pixabay - Steve Buissinne)

L'investissement sur les marchés financiers n'est pas garanti en capital et des erreurs simples peuvent vous coûter très cher. C'est pourquoi, il convient de se lancer en ayant au préalable étudier la question. Découvrez dans cet article les 4 erreurs les plus courantes et comment les éviter pour investir avec succès.

Tout investir sur un actif (ou quelques-uns)

Vous pensez tout investir sur un actif dans un premier temps ? Grave erreur ! Votre patrimoine, dès sa constitution, doit être diversifié.

Dans un premier temps, vous devrez vous constituer un fonds d'urgence. Cette épargne de précaution qui vous permettra de régler toutes les dépenses urgentes et imprévues.

Ensuite, vous pourrez investir sur les marchés financiers en prenant garde à investir dans des classes d'actifs différentes (action, obligation, immobilier, etc.). Vous devrez aussi opérer une diversification par secteur d'activité (industrie, luxe, santé, bancassurance, énergie, etc.). La diversification doit aussi être géographique et vous devrez donc investir dans des zones différentes (Europe, USA, émergent, etc.).

Tout ceci vous amènera bien sûr à une diversification numéraire avec de nombreux titres en portefeuille.

Mais comment investir en Bourse quand on est débutant et avec un petit budget ? Sachez que des solutions existent. Vous pouvez par exemple investir en Bourse en actions fractionnées via des plans d'investissement qui permettent d'investir tous les mois dans divers titres à partir de quelques euros. Il est aussi possible d'investir en Bourse sur un panel d'actifs différents via des fonds indiciels, les fameux ETF, accessibles à partir de quelques euros ou dizaines d'euros. Ces trackers permettent de se positionner sur le marché actions, obligataires, et même immobilier très facilement. Leurs frais réduits, leur ticket d'entrée très accessible et leur large diversification en font une solution de choix pour débuter en Bourse avec un petit budget.

Ne pas comprendre ce dans quoi on investit

Ne souscrivez jamais un produit ou un titre sans le comprendre. En premier lieu, vous devez comprendre comment vous pouvez gagner de l'argent (intérêt ? Plus-value ? Les 2 ?).

Ensuite vous devez connaître le rendement cible de l'actif. Si c'est une action du CAC 40 par exemple qu'elle a été sa performance sur les 5 et 10 dernières années ? Cette performance a-t-elle été supérieure à celle de l'indice référent ? S'il s'agit d'une part de SCPI, quel est l'historique de performance ? Quel est le rendement cible annoncé par le gestionnaire ?

Vous devez aussi impérativement savoir s'il y a une durée de blocage des fonds ou qu'elle est la période de détention conseillée. On n'achète pas des parts de fonds d'investissement pour les revendre le mois suivant.

D'ailleurs, le débouclage de la position est important. Demandez-vous toujours si la liquidité du placement est bonne et s'il existe un marché secondaire. Si on revend sans problème une action cotée au Nasdaq, il n'en sera pas de même d'une action de PME française.

Enfin, impossible d'acheter un titre ou de souscrire un placement sans vous demander quel est son niveau de risque. Des échelles de risque existent, présentes sur les documents d'information des produits financiers, pour vous aider dans cette démarche.

Se laisser guider par ses émotions

Lorsque l'on investit sur les marchés financiers, les émotions n'ont plus leur place. On peut certes toujours avoir des convictions mais pas des émotions. Gardez-vous de réagir à chaud aux fluctuations des cours. Il est toujours nécessaire de prendre du recul et de ne pas s'éloigner de son plan d'investissement dans lequel vous aurez défini le cours cible et la perte maximale que vous pouvez supporter. Idéalement, le plan d'investissement sera suivi automatiquement avec la mise en place d'ordres stop.

La meilleure des solutions en cas de crise est de ne rien faire. Les moins averses au risque pourront même profiter des crises pour investir en Bourse davantage, à condition toutefois d'avoir un horizon d'investissement long.

Ne pas connaître son profil d'investisseur

Enfin, s'il y a bien une erreur fréquente qui vous handicapera considérablement pour réussir dans vos investissements, c'est le fait d'ignorer votre profil d'investisseur. Vous devez impérativement savoir quel est votre profil de risque. Comment vivez-vous les fluctuations de votre patrimoine ? Quels sont les différents projets que vous souhaitez financer ? Quelles sont les sommes requises ? De combien de temps disposez-vous pour chacun ? Avoir des réponses très précises à toutes ces questions vous permettra de sélectionner le ou les placement(s)le(s) plus adéquat(s) pour atteindre vos objectifs et concrétiser vos projets.

Vous êtes désormais armés pour faire vos premiers pas en Bourse. C'est le moment de se lancer. Rappelez-vous que la plus grande des erreurs reste encore de ne pas investir du tout.