Zymeworks progresse après avoir dévoilé des changements de direction

12 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Zymeworks ZYME.O augmentent de 2,3 % à 23,70 $
** La société a nommé Brian Cherry, vétéran de l'industrie de l'investissement, à son conseil d'administration
** M. Cherry était auparavant associé directeur de la société de capital-investissement Oak Hill Capital - ZYME
** Le Dr Sabeen Mekan devient Chief Medical Officer le 1er février, en remplacement du Dr Jeff Smith
** Mark Hollywood est promu vice-président exécutif et directeur de l'exploitation; cinq nouveaux vice-présidents sont nommés pour renforcer l'équipe de direction - ZYME
** Leone Patterson, directeur financier et commercial, et Daniel Dex, directeur juridique, quitteront l'entreprise au cours du premier trimestre
** Le directeur général Kenneth Galbraith occupera le poste de directeur financier par intérim jusqu'à ce que son successeur soit nommé - ZYME
** À la dernière clôture, l'action a progressé de ~80% au cours de l'année écoulée
