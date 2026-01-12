Zymeworks progresse après avoir dévoilé des changements de direction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Zymeworks ZYME.O augmentent de 2,3 % à 23,70 $

** La société a nommé Brian Cherry, vétéran de l'industrie de l'investissement, à son conseil d'administration

** M. Cherry était auparavant associé directeur de la société de capital-investissement Oak Hill Capital - ZYME

** Le Dr Sabeen Mekan devient Chief Medical Officer le 1er février, en remplacement du Dr Jeff Smith

** Mark Hollywood est promu vice-président exécutif et directeur de l'exploitation; cinq nouveaux vice-présidents sont nommés pour renforcer l'équipe de direction - ZYME

** Leone Patterson, directeur financier et commercial, et Daniel Dex, directeur juridique, quitteront l'entreprise au cours du premier trimestre

** Le directeur général Kenneth Galbraith occupera le poste de directeur financier par intérim jusqu'à ce que son successeur soit nommé - ZYME

** À la dernière clôture, l'action a progressé de ~80% au cours de l'année écoulée