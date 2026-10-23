Zymeworks conclut un accord de licence avec Roche d'une valeur pouvant atteindre 813 millions de dollars pour un médicament contre le cancer du poumon

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23 octobre - ** Les actions du laboratoire pharmaceutique Zymeworks ZYME.O progressent de 2,8 % à 29,2 dollars avant l'ouverture du marché

** La société accorde une licence pour son médicament expérimental contre le cancer du poumon à Roche ROPC.S , dans le cadre d'un accord de licence mondial d'une valeur pouvant atteindre 813 millions de dollars

** ZYME recevra 55 millions de dollars d’acompte, 40 millions de dollars supplémentaires et jusqu’à 718 millions de dollars en paiements d’étapes, auxquels s’ajouteront des redevances

** Roche obtiendra les droits de développement et de commercialisation du ZW209, un médicament ciblant la DLL3, une protéine couramment présente sur les cellules du cancer du poumon à petites cellules

** Cinq des treize sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et huit « conserver »; le cours cible médian est de 38 dollars

** À la clôture d’hier, l’action affichait une hausse de 8 % depuis le début de l’année