Zymeworks accorde une licence à Roche pour un médicament expérimental contre le cancer du poumon dans le cadre d'un accord pouvant atteindre 813 millions de dollars

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par Sahil Pandey

Zymeworks ZYME.O a annoncé vendredi que Roche ROPC.S avait obtenu les droits de développement et de commercialisation de son médicament expérimental contre le cancer du poumon dans le cadre d'un accord de licence mondial d'une valeur pouvant atteindre 813 millions de dollars.

* Zymeworks recevra 55 millions de dollars d'acompte et 40 millions de dollars supplémentaires lorsque le laboratoire pharmaceutique suisse entamera une étude prévue d'optimisation de la posologie du médicament ZW209

* Roche prendra le relais du développement du traitement une fois que Zymeworks aura achevé la phase d’augmentation progressive des doses d’une étude de phase précoce actuellement en cours

* La société a indiqué que le médicament cible la protéine DLL3, couramment présente sur les cellules du cancer du poumon à petites cellules mais rarement observée dans les tissus sains

* Roche a accepté de s'associer au projet ZW209 avant même que les données d'efficacité ne soient disponibles, en raison de "l'innovation et de la différenciation de notre plateforme d'engagers de lymphocytes T trispécifiques", a déclaré à Reuters Kenneth Galbraith, directeur général de Zymeworks

* Le premier patient devrait être recruté avant la fin de l’année 2026, a précisé M. Galbraith

* La société a indiqué qu’elle pourrait percevoir jusqu’à 718 millions de dollars au titre des paiements d’étapes liés au développement, à la réglementation et à la commercialisation, en plus de redevances échelonnées sur les ventes futures