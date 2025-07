Zurich: rachat du canadien Boxx dans la cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 03/07/2025 à 16:57









(CercleFinance.com) - La société canadienne Boxx, une assurtech spécialisée dans la cybersécurité, a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue d'être rachetée par le géant suisse de l'assurance Zurich.



Créée en 2018, Boxx revendique près d'un million de clients grâce à sa gamme 'Cyberboxx', une offre intégrée de services d'assurance et de sécurité numérique à destination des PME et des particuliers.



Dans un communiqué, l'entreprise explique qu'intégrer le groupe Zurich va lui donner les moyens et la dimension internationale nécessaires pour accélérer son développement.



Chez Zurich, qui collaborer avec Boxx depuis 2021, on évoque un partenariat 'très fructueux'.



Il est prévu que la société continue d'opérer de manière autonome à l'issue de la transaction.



Le montant de l'opération n'a pas été dévoilé.



Les produits phares de Boxx incluent une solution tout-en-un destinées aux ménages, ainsi qu'une suite d'outils visant à aider entreprises et particuliers à anticiper, prévenir et répondre aux menaces numériques.





Valeurs associées ZURICH INSUR GR 552,000 CHF Swiss EBS Stocks +1,43%