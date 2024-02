Zurich Insurance porté par un rachat d'actions malgré des résultats annuels en demi-teinte

(illustration) ( AFP / FABRICE COFFRINI )

L'action de l'assureur suisse Zurich Insurance grimpe de plus de 3% jeudi en Bourse, portée par l'annonce d'un programme de rachat d'actions en dépit de résultats annuels jugés "mitigés".

L'assureur suisse a annoncé un programme de rachat d'actions de 1,1 milliard de francs suisses (1,15 milliard d'euros) lors de la publication de ses résultats annuels. Il compte également augmenter son dividende de 8% au titre de l'exercice 2023, à 26 francs par action.

A 14H28 GMT, l'action gagnait 3,18% à 461,30 francs suisses, à contre-tendance du SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, en baisse de 0,40%.

Pour l'année écoulée, le groupe a publié un bénéfice en hausse de 10%, à 4,3 milliards de dollars (4 milliards d'euros), mais nettement inférieur aux prévisions. Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 4,9 milliards de francs.

Son bénéfice opérationnel, en hausse de 21% à près de 7,4 milliards de dollars, a cependant dépassé les prévisions grâce à des résultats "clairement au-dessus du consensus" dans l'assurance vie, a souligné Georg Marti, analyste à la Banque cantonale de Zurich, dans une note de marché. Les analystes l'escomptaient en moyenne à 7,1 milliards de dollars.

Le bénéfice opérationnel de sa branche d'assurance vie s'est accru de 39% à plus de 2 milliards de dollars sur fond de hausse des primes aussi bien dans la zone Europe Moyen Orient et Afrique qu'en Asie Pacifique et en Amérique latine.

Simon Foessmeier, analyste de Vontobel, a jugé "ces résultats mitigés", mais "le rachat d'actions est clairement un point positif", a-t-il réagi dans un commentaire boursier.

noo/LyS