Zurich Insurance-Le bénéfice d'exploiation au S1 dépasse les attentes

Zurich Insurance ZURN.S a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation semestriel supérieur aux attentes, porté par la croissance enregistrée par ses produits d'assurance "Specialty", "Life" et "Farmers".

Le deuxième assureur européen par sa capitalisation boursière a enregistré un bénéfice d'exploitation de 4,8 milliards de dollars (4,16 milliards d'euros) au cours des six premiers mois de 2026, au-dessus des attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 4,66 milliards, selon un consensus fourni par la société.

Zurich Insurance a également revu à la hausse ses prévisions pour son activité d’assurance vie, tablant désormais sur une croissance du bénéfice d’exploitation de cette division d’au moins 10% cette année, alors qu’elle prévoyait auparavant une croissance d'environ 4-6% ("mid-single-digit").

Zurich Insurance a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2,8 milliards de dollars pour son activité principale d'assurance dommages, dépassant les 2,73 milliards attendus par le consensus, soutenu par la bonne performance de ses activités de souscription et par ses résultats d'investissement.

(Rédigé par Paolo Laudani; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)