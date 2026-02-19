 Aller au contenu principal
Zurich Insurance en léger retrait malgré une publication de bonne facture pour 2025
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 10:40

Zurich Insurance a dévoilé ce matin des résultats de bonne facture au titre de 2025, lui permettant d'augmenter son dividende et de se montrer confiant pour ses perspectives, une publication qui ne parvient pourtant pas à satisfaire le marché au vu du léger recul de l'action en Bourse.

La compagnie d'assurance helvétique revendique un BPA "coeur" en hausse de 13% à 45,1 USD au titre de l'exercice écoulé, un bénéfice net record attribuable aux actionnaires de 6,8 MdsUSD, ainsi qu'un rendement des fonds propres (ROE) de base au plus haut jamais enregistré, à 26,9%.

Son bénéfice d'exploitation a atteint 8,9 MdsUSD, en croissance de 14%, tiré avant tout par une progression de 22% dans son activité dommages et responsabilité (P&C), tandis que les contributions des activités vie et agriculteurs se sont accrues de 2% et 4% respectivement.

"Ces résultats records indiquent que nous sommes bien sur la bonne voie pour atteindre, voire dépasser, nos objectifs pour 2027, et nous positionnent favorablement pour saisir les opportunités de croissance futures", commente son DG Mario Greco.

Revendiquant également une trésorerie et un capital solides, avec notamment un ratio du test de solvabilité suisse (SST) à 259%, Zurich va proposer un dividende en augmentation de 7% à 30 CHF par action au titre de l'exercice écoulé.

Le groupe indique par ailleurs que Mary Forrest a été nommée au Conseil d'administration et que Jasmin Staiblin devrait être nommée vice-présidente du conseil, succédant à Christoph Franz.

Des résultats pourtant accueillis sans enthousiasme par le marché

De bonne facture à première vue, cette publication ne parvient pourtant pas à satisfaire le marché : le titre s'inscrit en repli de près de 1% ce matin, portant son recul depuis le début de l'année à plus de 6%.

"Dans l'ensemble, nous sommes quelque peu partagés", réagit Jefferies, qui maintient sa recommandation "conserver" et son objectif de cours de 520 CHF après une étude approfondie de cette publication.

"L'assurance vie en particulier a montré une croissance impressionnante en 2025, étant donné que 2024 a vu 154 MUSD d'événements uniques non récurrents", reconnaît le broker.

"En revanche, le dépassement des attentes en non-vie est de qualité relativement faible, avec des marges bénéficiant de pertes catastrophiques moindres et d'un bon temps affectant l'assurance récolte", précise-t-il cependant.



