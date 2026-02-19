Zurich Insurance en léger retrait malgré une publication de bonne facture pour 2025
information fournie par Zonebourse 19/02/2026 à 10:40
La compagnie d'assurance helvétique revendique un BPA "coeur" en hausse de 13% à 45,1 USD au titre de l'exercice écoulé, un bénéfice net record attribuable aux actionnaires de 6,8 MdsUSD, ainsi qu'un rendement des fonds propres (ROE) de base au plus haut jamais enregistré, à 26,9%.
Son bénéfice d'exploitation a atteint 8,9 MdsUSD, en croissance de 14%, tiré avant tout par une progression de 22% dans son activité dommages et responsabilité (P&C), tandis que les contributions des activités vie et agriculteurs se sont accrues de 2% et 4% respectivement.
"Ces résultats records indiquent que nous sommes bien sur la bonne voie pour atteindre, voire dépasser, nos objectifs pour 2027, et nous positionnent favorablement pour saisir les opportunités de croissance futures", commente son DG Mario Greco.
Revendiquant également une trésorerie et un capital solides, avec notamment un ratio du test de solvabilité suisse (SST) à 259%, Zurich va proposer un dividende en augmentation de 7% à 30 CHF par action au titre de l'exercice écoulé.
Le groupe indique par ailleurs que Mary Forrest a été nommée au Conseil d'administration et que Jasmin Staiblin devrait être nommée vice-présidente du conseil, succédant à Christoph Franz.
Des résultats pourtant accueillis sans enthousiasme par le marché
De bonne facture à première vue, cette publication ne parvient pourtant pas à satisfaire le marché : le titre s'inscrit en repli de près de 1% ce matin, portant son recul depuis le début de l'année à plus de 6%.
"Dans l'ensemble, nous sommes quelque peu partagés", réagit Jefferies, qui maintient sa recommandation "conserver" et son objectif de cours de 520 CHF après une étude approfondie de cette publication.
"L'assurance vie en particulier a montré une croissance impressionnante en 2025, étant donné que 2024 a vu 154 MUSD d'événements uniques non récurrents", reconnaît le broker.
"En revanche, le dépassement des attentes en non-vie est de qualité relativement faible, avec des marges bénéficiant de pertes catastrophiques moindres et d'un bon temps affectant l'assurance récolte", précise-t-il cependant.
Valeurs associées
|563,600 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,77%
A lire aussi
-
Trois nuits en détention pour une coupe à l'occidentale: un barbier afghan raconte avoir récemment subi, comme d'autres, l'application de plus en plus stricte des codes de "vertu" imposés aux hommes par les autorités talibanes. En janvier, le ministre pour la Propagation ... Lire la suite
-
Airbus , représentant l’Allemagne et l’Espagne dans le projet européen Scaf, a ouvert la porte à une solution à deux avions de combat, alors que le programme reste bloqué depuis des mois sur fond de tensions industrielles avec le français Dassault. "Si nos clients ... Lire la suite
-
IA : le patron d'Open AI évoque l'idée d'une agence internationale face au besoin "urgent" de régulation
"Les prochaines années constitueront un test pour le monde alors que cette technologie progresse à un rythme rapide", a estimé Sam Altman, le patron d'Open AI, ce jeudi 19 février lors d'un sommet mondial réuni à New Delhi. Y aura-t-il l'équivalent de l'AIEA pour ... Lire la suite
-
Violences: les agents de sûreté SNCF et RATP bientôt autorisés à porter des pistolets à impulsions électriques
Quelques centaines d'agents de sûreté de la SNCF et de la RATP vont pouvoir être équipés de pistolets à impulsions électriques pour maîtriser les situations violentes dans les réseaux de transports, a annoncé jeudi le ministre des Transports Philippe Tabarot. L'utilisation ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer