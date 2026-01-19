Zurich Insurance en léger repli après son offre accrue sur Beazley
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 16:12
Le groupe suisse lui a soumis une nouvelle proposition pour acquérir 100% de Beazley, à un prix de 1280 pence en cash par action (au lieu de 1230 pence précédemment), soit une prime de 56% sur le cours de clôture de vendredi soir.
"Sur la base de cette seconde offre, le coût pour Zurich est d'environ 10 milliards de dollars, soit environ 9,5% de sa capitalisation boursière", pointe Jefferies qui reste à "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours de 520 francs suisses.
Zurich estime offrir aux actionnaires de Beazley "une valeur de rachat immédiate et certaine pour leur investissement à un niveau supérieur à ce que Beazley pourrait atteindre dans un délai raisonnable grâce à l'exécution de sa stratégie".
La direction de la compagnie d'assurance helvétique ajoute "inviter le conseil d'administration de Beazley à un engagement constructif, afin que les deux entreprises puissent réaliser une transaction recommandée".
Valeurs associées
|574,000 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-0,55%
