Zurich Insurance en léger repli après son offre accrue sur Beazley
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 16:12

Zurich Insurance cède moins de 1%, après l'annonce d'une offre améliorée pour acquérir la société britannique d'assurance et de réassurance Beazley, après que le conseil d'administration de cette dernière ait rejeté la proposition précédente.

Le groupe suisse lui a soumis une nouvelle proposition pour acquérir 100% de Beazley, à un prix de 1280 pence en cash par action (au lieu de 1230 pence précédemment), soit une prime de 56% sur le cours de clôture de vendredi soir.

"Sur la base de cette seconde offre, le coût pour Zurich est d'environ 10 milliards de dollars, soit environ 9,5% de sa capitalisation boursière", pointe Jefferies qui reste à "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours de 520 francs suisses.

Zurich estime offrir aux actionnaires de Beazley "une valeur de rachat immédiate et certaine pour leur investissement à un niveau supérieur à ce que Beazley pourrait atteindre dans un délai raisonnable grâce à l'exécution de sa stratégie".

La direction de la compagnie d'assurance helvétique ajoute "inviter le conseil d'administration de Beazley à un engagement constructif, afin que les deux entreprises puissent réaliser une transaction recommandée".

