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Zurich a bien démarré l'année 2026 grâce au boom de l'IA
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 15:45

Zurich Insurance a fait état mercredi d'une progression plus marquée que prévu de son activité au premier trimestre, une évolution que le groupe suisse met sur le compte de la multiplication des projets de construction de centres de données liés à l'IA, qui dope son métier d'assurance-dommages.

Sur les trois premiers mois de l'année, les primes émises brutes de sa division d'assurance dommages, sa principale source de profits, ont augmenté de 17% à 15,56 milliards de dollars.

L'assureur fondé il y a plus de 150 ans explique avoir notamment profité de la faiblesse du dollar. Lorsqu'il convertit ses revenus générés dans d'autres devises vers le billet vert, dans lequel il publie ses comptes, l'effet de change devient positif, ce qui gonfle mécaniquement ses chiffres.

A taux de change constants et périmètre comparable, les primes brutes de la branche dommages affichent encore une hausse de 8%.

Dans son communiqué, la compagnie d'assurance indique avoir tiré parti du dynamisme de son activité de construction aux Etats-Unis ( 21% en volumes), qui génère de fortes marges bénéficiaires, sous l'effet de tendances structurelles porteuses comme la multiplication des centres de données et des projets d'infrastructures.

Mais sa branche d'assurance-vie a également fait mieux que prévu, avec des primes brutes qui se sont accrues de 5% en données publiées, à 9,85 milliards de dollars.

Solidité financière et horizon 2027 dégagé

"Ces performances permettent d'apaiser un peu les inquiétudes qui entouraient à la fois l'évolution des conditions tarifaires et des volumes", souligne un professionnel de marché.

Le ratio suisse de solvabilité ou SST (Swiss Solvency Test) - qui mesure l'ampleur des risques encourus par l'entreprise et sa capacité à supporter ces risques - s'établissait à 265% fin mars, contre 259% à la fin 2025.

Grâce à sa solide position de capital, Zurich se dit "bien positionné" pour faire face à l'environnement incertain du moment et atteindre, voire dépasser, ses objectifs à horizon 2027.

Suite à ces annonces, l'action Zurich grimpait de 3,6% mercredi après-midi à la Bourse de Zurich, signant de loin la meilleure performance de l'indice SMI en hausse de 0,2% dans le même temps.

Le groupe, qui sert sert plus de 82 millions de clients dans plus de 200 pays et emploie 65 000 personnes, a prévu de finaliser l'acquisition du britannique Beazley dans le courant du second semestre.

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