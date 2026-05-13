Zurich a bien démarré l'année 2026 grâce au boom de l'IA
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 15:45
Sur les trois premiers mois de l'année, les primes émises brutes de sa division d'assurance dommages, sa principale source de profits, ont augmenté de 17% à 15,56 milliards de dollars.
L'assureur fondé il y a plus de 150 ans explique avoir notamment profité de la faiblesse du dollar. Lorsqu'il convertit ses revenus générés dans d'autres devises vers le billet vert, dans lequel il publie ses comptes, l'effet de change devient positif, ce qui gonfle mécaniquement ses chiffres.
A taux de change constants et périmètre comparable, les primes brutes de la branche dommages affichent encore une hausse de 8%.
Dans son communiqué, la compagnie d'assurance indique avoir tiré parti du dynamisme de son activité de construction aux Etats-Unis ( 21% en volumes), qui génère de fortes marges bénéficiaires, sous l'effet de tendances structurelles porteuses comme la multiplication des centres de données et des projets d'infrastructures.
Mais sa branche d'assurance-vie a également fait mieux que prévu, avec des primes brutes qui se sont accrues de 5% en données publiées, à 9,85 milliards de dollars.
Solidité financière et horizon 2027 dégagé
"Ces performances permettent d'apaiser un peu les inquiétudes qui entouraient à la fois l'évolution des conditions tarifaires et des volumes", souligne un professionnel de marché.
Le ratio suisse de solvabilité ou SST (Swiss Solvency Test) - qui mesure l'ampleur des risques encourus par l'entreprise et sa capacité à supporter ces risques - s'établissait à 265% fin mars, contre 259% à la fin 2025.
Grâce à sa solide position de capital, Zurich se dit "bien positionné" pour faire face à l'environnement incertain du moment et atteindre, voire dépasser, ses objectifs à horizon 2027.
Suite à ces annonces, l'action Zurich grimpait de 3,6% mercredi après-midi à la Bourse de Zurich, signant de loin la meilleure performance de l'indice SMI en hausse de 0,2% dans le même temps.
Le groupe, qui sert sert plus de 82 millions de clients dans plus de 200 pays et emploie 65 000 personnes, a prévu de finaliser l'acquisition du britannique Beazley dans le courant du second semestre.
Valeurs associées
|566,400 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+4,70%
A lire aussi
-
Le Sénat américain est sur le point de confirmer mercredi la nomination du candidat de Donald Trump, Kevin Warsh, à la tête de la puissante banque centrale des États-Unis (Fed). Le parti présidentiel est majoritaire au Sénat, et l'issue du vote, prévu à partir ... Lire la suite
-
Xavier Durand (DG de Coface) : "Cette crise aura des conséquences durables, et les prix vont rester élevés"
Les défaillances d'entreprises battent des records historiques, et Coface prévoit encore +2,8 % en 2026. Xavier Durand, directeur général de Coface, troisième assureur-crédit mondial, décrypte les tensions sur les chaînes d'approvisionnement, l'explosion des grandes ... Lire la suite
-
Nvidia fait part d'une nouvelle collaboration de niveau ingénieur avec Ineffable Intelligence, le laboratoire d'IA basé à Londres fondé par l'architecte d'AlphaGo, David Silver, afin de construire le futur de l'infrastructure d'apprentissage par renforcement. "La ... Lire la suite
-
Donald Trump est arrivé mercredi en Chine pour un sommet avec son homologue Xi Jinping aux lourds enjeux mondiaux, du commerce international à la guerre en Iran en passant par Taïwan. Accompagné de son fils Eric et de Lara, l'épouse de ce dernier, le président ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|8 000,99
|+0,26%
|157,3
|+8,71%
|107,31
|-0,35%
|0,1698
|+24,85%
|43,62
|+8,35%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer