Zuckerberg demande à Meta d'étudier la possibilité d'une collaboration avec Polymarket et Kalshi, selon le New York Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Meta n'a pas souhaité faire de commentaire)

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta

META.O , a exhorté ses collaborateurs à explorer des partenariats avec les marchés de prédiction populaires Polymarket et Kalshi, alors que son entreprise développe une application similaire, a rapporté vendredi le New York Times, citant trois employés au courant de l'affaire.

Meta et Polymarket ont refusé de commenter, tandis que Kalshi n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Les dirigeants de l’entreprise de réseaux sociaux ont déclaré qu’Arena, la nouvelle application de marché de prédiction de Meta actuellement en cours de développement, se distinguerait de Polymarket et Kalshi, qui acceptent des paris en argent réel, car elle s’appuierait plutôt sur des « points » similaires à ceux des jeux vidéo, précise l’article.

Les marchés de prédiction ont connu un essor fulgurant lors de l’élection présidentielle américaine de 2024 et sont devenus une classe d’actifs permettant aux investisseurs de parier sur divers événements, allant de la politique monétaire aux tournois sportifs.

Mais ils font également l’objet d’une surveillance accrue, car des transactions effectuées au bon moment, avant les grandes surprises politiques du président américain Donald Trump, ont potentiellement généré des millions de dollars de bénéfices pour des traders inconnus.

Selon le rapport, Zuckerberg vise avec Arena les 18-34 ans, et Meta espère atteindre au moins 100 millions de « prédicteurs » actifs par mois sur l’application.

Arena fait actuellement l’objet de tests en interne et pourrait ne pas être commercialisée, précise le rapport, qui ajoute que Meta prévoit d’intégrer à terme certaines fonctionnalités d’Arena à Facebook et Messenger.

C’est le Times qui a révélé mardi que Zuckerberg avait récemment chargé une petite équipe au sein de son entreprise de créer une application pour smartphone similaire à Polymarket et Kalshi .