Zscaler progresse après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 septembre - ** Les actions de la société de sécurité informatique Zscaler ZS.O ont augmenté de 5,5 % à 289,71 $ dans les échanges prolongés ** La société prévoit pour un chiffre d'affaires annuel compris entre 3,27 et 3,28 milliards de dollars, supérieur aux attentes de 3,21 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** ZS prévoit un bénéfice par action annuel ajusté de 3,64 $ à 3,68 $, contre des estimations de 3,67 $

** ZS dépasse également les estimations de chiffre d'affaires et de bénéfice par action ajusté du quatrième trimestre, aidé par la demande de ses services de cybersécurité pour protéger les opérations numériques et les données, alors que les entreprises modernisent leur infrastructure pour s'adapter à l'IA

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 52,2 % depuis le début de l'année