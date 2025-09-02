Zscaler prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zscaler ZS.O prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street mardi, pariant sur une demande robuste pour ses services de cybersécurité visant à protéger les opérations numériques et les données, alors que les entreprises modernisent leur infrastructure pour s'adapter à l'IA.

La société prévoit un chiffre d'affaires fiscal 2026 de 3,27 milliards de dollars à 3,28 milliards de dollars, alors que les analystes estiment 3,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ses actions ont bondi de 8 % dans le trading prolongé.