 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
42 310,49
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Zscaler prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 22:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zscaler ZS.O prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street mardi, pariant sur une demande robuste pour ses services de cybersécurité visant à protéger les opérations numériques et les données, alors que les entreprises modernisent leur infrastructure pour s'adapter à l'IA.

La société prévoit un chiffre d'affaires fiscal 2026 de 3,27 milliards de dollars à 3,28 milliards de dollars, alors que les analystes estiment 3,21 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ses actions ont bondi de 8 % dans le trading prolongé.

Valeurs associées

ZSCALER
274,5700 USD NASDAQ -0,90%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank