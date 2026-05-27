Zscaler : -32%, efface tous ses gains depuis le 15 avril

zscaler dévisse de -32%, ce qui efface tous ses gains depuis le 15 avril. L'éditeur de solutions de sécurité affiche des performances (gains et C.A) supérieur aux attentes mais les "guidance" déçoivent et l'anticipation d'une croissance limitée de l'activité déplaisent fortement.

Sans compte que l'essentiel du C.A provient de licences de logiciels aux entreprises... qui pourraient être tentées d'implémenter des solutions "en propre" via l'I.A.

A 125,7$ contre 191$ la veille, le titre n'est plus très loin de retracer son plancher annuel des 118$ du 10 avril... à préserver impérativement.