Zoox, filiale d'Amazon, rappelle 332 véhicules aux États-Unis en raison d'une erreur logicielle

Zoox, l'unité de conduite autonome d'Amazon AMZN.O , a déclaré mardi qu'elle rappelait 332 robotsaxis autonomes parce que les véhicules peuvent franchir la ligne jaune centrale et rouler ou s'arrêter devant les véhicules venant en sens inverse près des intersections, a déclaré l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Zoox a déclaré avoir résolu le problème au moyen d'une mise à jour logicielle et a précisé que le problème

n'a entraîné aucune collision.

La société a ouvert une enquête après qu'un robotaxi Zoox a effectué un large virage à droite à la fin du mois d'août, a traversé partiellement la voie de circulation opposée et s'est temporairement arrêté devant la voie de circulation venant en sens inverse. Zoox a identifié 62 cas où un robotaxi a franchi la ligne de démarcation, partiellement ou totalement, sans nécessité.

"Nous avons identifié de manière proactive certains cas où nos véhicules effectuaient des manœuvres qui, bien que courantes pour les conducteurs humains, ne répondaient pas à nos normes", a déclaré Zoox.

Zoox a indiqué qu'elle était en pourparlers avec la NHTSA à ce sujet.

En mai, Zoox a rappelé 270 véhicules et publié une mise à jour logicielle afin d'améliorer la manière dont ses véhicules suivent les piétons à proximité et empêchent les mouvements lorsque quelqu'un est proche, après qu'un robotaxi inoccupé a été impliqué dans un accident avec une voiture de tourisme le 8 avril à Las Vegas. En avril, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a clos une enquête sur 258 véhicules Zoox pour un problème de freinage après que Zoox a publié un rappel pour mettre à jour son logiciel afin de résoudre un problème susceptible de provoquer un freinage brusque et inattendu. En août, la NHTSA a certifié les véhicules Zoox pour une utilisation de démonstration et a clos une enquête , entamée en 2022 par l'organisme américain de réglementation de la sécurité automobile, pour savoir s'ils avaient respecté les exigences fédérales.

D'autres constructeurs automobiles ont procédé à des rappels en raison de problèmes logiciels dans les véhicules à conduite autonome. Waymo, l'unité d'Alphabet GOOGL.O , a rappelé au début du mois ses véhicules à conduite autonome après que des fonctionnaires du Texas ont déclaré qu'ils avaient dépassé illégalement des bus scolaires au moins 19 fois depuis le début de l'année scolaire. La NHTSA a ouvert une enquête en octobre sur les véhicules de Waymo près des bus scolaires.