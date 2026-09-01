Zoox (Amazon) et Waymo (Alphabet) étendent leurs services de robotaxis à davantage de villes américaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Zoox , filiale d’Amazon, et Waymo, filiale d’Alphabet, ont annoncé mardi, chacune de leur côté , l’extension de leurs activités de VTC sans conducteur à de nouvelles villes américaines, quelques semaines après le lancement des services payants par Zoox.

Zoox a indiqué qu'elle allait commencer des essais à Houston et à San Diego, portant ainsi à 12 le nombre de ses sites aux États-Unis. Elle utilisera dans un premier temps des véhicules d'essai réaménagés pour la cartographie manuelle et les tests avant de déployer ses robotaxis sans conducteur spécialement conçus à cet effet.

Son lancement commercial a intensifié la concurrence avec Waymo et Tesla, alors que les entreprises se livrent à une course effrénée pour développer les services de VTC autonomes aux États-Unis.

Waymo, de son côté, a annoncé qu’elle commencerait à accueillir ses premiers passagers à Denver, San Diego et Tampa, étendant ainsi son service de transport entièrement autonome à 14 villes. L’entreprise a précisé qu’elle élargirait progressivement l’accès à ce service aux passagers dans ces trois villes.

Zoox transportait déjà gratuitement des passagers à Las Vegas, San Francisco, Austin et Miami dans le cadre de son programme d’essais, avant de commencer à proposer des trajets payants à Las Vegas en août.

Waymo exploite déjà des services payants de véhicules sans conducteur dans plusieurs villes américaines et se développe également à l'étranger . L’entreprise a annoncé le mois dernier qu’elle commencerait des essais à Munich en vue d’un lancement commercial prévu en Allemagne vers la fin de l’année 2027.