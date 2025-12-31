 Aller au contenu principal
"Zootopie 2" bat le record de recettes pour devenir le film d'animation Disney le plus rentable
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 19:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

DIS.N "Zootopie 2" de Walt Disney Animation Studios a dépassé "Frozen 2" de 2019 pour devenir son film le plus rentable de tous les temps, a déclaré la société mercredi, marquant un point lumineux dans une année où le box-office mondial n'atteint toujours pas les niveaux d'avant la pandémie.

La suite animée est le cinquième film des Walt Disney Animation Studios à franchir le milliard de dollars dans le monde, avec des recettes d'environ 1,46 milliard de dollars au box-office après une ouverture en fanfare le week-end de Thanksgiving aux États-Unis.

Le succès du film a été alimenté par un accueil extraordinaire en Chine, où "Zootopie 2" a rapporté plus de 560 millions de dollars. La suite a dominé son week-end d'ouverture en Chine, s'emparant d'environ 95 % de toutes les ventes de billets de cinéma.

"Zootopie 2" a lancé la période cruciale des fêtes de fin d'année à Hollywood , avec des ventes de billets estimées à 556 millions de dollars au cours du week-end d'ouverture. Le film réunit la policière lapine Judy Hopps et son partenaire renard Nick Wilde dans une nouvelle aventure à travers la métropole animale en pleine effervescence.

Alors que le box-office mondial n'atteint toujours pas les niveaux d'avant la pandémie de 2019, le succès de la suite a été un soulagement bienvenu pour le studio et les propriétaires de salles de cinéma qui misaient sur des spectacles pleins à craquer pendant la deuxième saison cinématographique la plus chargée de l'année.

