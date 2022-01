Zoomalia renouvelle sa confiance en BOA Concept

Contexte

Avec une croissance à deux chiffres, et l’ambition d’ouvrir une trentaine de magasins par an pour asseoir sa stratégie omnicanale, Zoomalia poursuit son développement et accroît, une nouvelle fois, ses capacités intralogistiques. Pour ce faire, l’enseigne s’étend sur trois nouvelles cellules et confie leur automatisation à BOA Concept.

Accompagner la croissance de Zoomalia

BOA Concept, en tant qu’expert des solutions d’automatisation, accompagne Zoomalia dans l’évolution de ses process intralogistiques au fil de sa croissance. Pour rappel, les équipes BOA Concept avaient équipé 3 cellules du site de Saint-Geours-de-Maremne (40) en 2020. C’est donc à peine deux ans après la première phase que l’enseigne renouvelle sa confiance en BOA Concept pour augmenter ses capacités intralogistiques.

Les solutions développées par BOA Concept étant toutes modulaires et réemployables, il est aisé pour Zoomalia de faire évoluer ses installations. Ainsi, dans le cadre de cette extension, certaines zones seront reconfigurées et la totalité des modules existants réemployés sur la nouvelle ligne Plug-and-Carry®.



La technologie Plug-and-Carry® de BOA Concept permettra de maximiser la continuité d’exploitation lors de l’installation, prévue pour juin. En effet, les équipes pourront travailler par zone sans perturber le reste du circuit de préparation des commandes.