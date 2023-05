Zoom sur les progrès exponentiels que pourrait générer l’intelligence artificielle dans le secteur de la Santé

ODDO BHF AM

La Santé est une des industries les plus utilisatrices de données mais pourtant aussi l'une des plus inefficientes. Chaque année 8 trillions de dollars y sont dépensés dont 40 % sont perdus en inefficience ; résultat de décennies de fonctionnement analogique (par opposition à digital). Nous souhaitons consacrer ce Fund Insight à montrer, au travers de quelques exemples, comment l'intelligence artificielle, notamment via son instance générative, ouvre la voie à des progrès exponentiels pour ce secteur dont nous avons tous tant besoin.

Le développement des médicaments ou l'industrialisation de la corrélation non linéaire

Seuls 12 % des médicaments qui rentrent en essais cliniques aboutissent à des lancements commerciaux. Le temps de développement moyen d'un médicament sur tous ses cycles est en moyenne de 8 ans. L'industrie pharmaceutique s'est donc toujours structurée autour de cycles longs et de retours sur capitaux employés limités par des taux de succès faibles dans les phases de développement.

Nous en sommes convaincus depuis le lancement de notre fonds en 2018, l'intelligence artificielle va moderniser et révolutionner cette approche pour aboutir à des temps de développements plus courts et des découvertes que l'on peine encore à envisager sur les fléaux de l'humanité. En jeu, c'est le passage en phase « industrielle » de la corrélation non linéaire (principe même de l'IA) ; corrélation non linéaire à la source de plusieurs découvertes dans l'histoire du médicament. Elle était jusqu'ici l'exception heureuse et va devenir demain une source de découverte plus répandue (du fait des fortes capacités de simulation offertes par l'intelligence artificielle).

La forte réduction de la baisse du coût du séquencement du génome

Le séquencement du génome nous donne toutes les informations sur notre biologie. Il constitue ainsi la porte d'entrée vers les plateformes de développement de médicaments les plus innovantes : ARN-Messager, Thérapie cellulaire (CAR-T), SiRNA, CRISPR/Cas 9 pour ne citer que les plus porteuses de promesse sur des fléaux de masse comme le cancer, le diabète ou la maladie d'Alzheimer.

Dans son GTC 2023, la société NVDIA annonçait qu'elle allait, grâce à ses technologies réduire le coût de ce séquencement de coûts prohibitifs jusqu'ici à seulement 100 USD. Elle sort pour cela un kit d'outils de génomique computationnelle accélérée par GPU (produit appelé Parabricks) qui va fournir des informations rapides et précises aux centres de séquençage. Par là-même, elle va transformer le modèle économique des acteurs du secteur du séquencement (Oxford Nanopore Technologies, Pacific Biosciences ou encore Illumina) mais aussi ceux de la génomique spatiale (NanoString ou 10X Genomics).

