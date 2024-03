Zoom sur les opportunités des sociétés dont le potentiel de revalorisation est décorrélé du cycle économique

information fournie par ODDO BHF AM • 19/03/2024 à 10:18

Alors que le ralentissement de l'économie induit par le resserrement monétaire des Banques centrales se matérialise dans de nombreuses industries, les indices actions poursuivent leur progression. Derrière ce constat en apparence paradoxal se cache une forte concentration des performances boursières. La meilleure illustration est la performance des « Magnificent 7 » (*) aux Etats-Unis en 2023 qui ont affiché une performance de plus de 100 %, alors que plus de 70 % des valeurs du S&P500 affichaient des performances négatives.

De manière moins prononcée, les indices européens suivent également cette tendance, avec un fort attrait des investisseurs pour les sociétés identifiées comme les grands gagnants des transformations en cours, à l'image d'ASML ou SAP dans la technologie, ou de Novo Nordisk dans la santé. Cette polarisation des performances et des valorisations, comparable à celle observée il y a 25 ans lors de la bulle Internet, s'accompagne d'une forte concentration des risques pris par les investisseurs sur un nombre réduit de positions.

Ce faisant, de nombreux pans de la cote sont aujourd'hui délaissés et offrent des opportunités non seulement nombreuses mais surtout diversifiées sur des sociétés de qualité. Nous avons ainsi pu initier de nouvelles positions qui ne rentraient pas forcément dans notre univers de valeurs décotées ces dernières années, avec pour conséquence une plus grande diversification du positionnement de nos portefeuilles.

Nous ne détenions plus de sociétés productrices de spiritueux depuis de nombreuses années en raison des valorisations que nous jugions excessives. Après avoir subi un important déstockage aux Etats-Unis en 2023, la valorisation de Rémy Cointreau a chuté au niveau de 3,5x le coût d'acquisition des stocks d'eau de vie qui a historiquement constitué un niveau plancher pour le titre. La société poursuit par ailleurs sa stratégie de montée en gamme, qui s'accompagne d'une hausse structurelle de sa rentabilité.

Kering dans le secteur du luxe, fait l'objet d'un désamour des investisseurs qui a creusé sa décote de valorisation de manière excessive. Les investissements mis en œuvre et le remaniement des équipes managériales du groupe doivent lui permettre d'améliorer son positionnement et de combler cette décote.

En pleine restructuration, Smith&Nephew, spécialiste des prothèses orthopédiques, a également été délaissé par les investisseurs dans le secteur de la santé. Après la perte de parts de marché et la baisse de sa rentabilité au lendemain du covid, un nouveau management est arrivé et a mis en place un plan de restructuration afin de résoudre les problèmes d'exécution interne, tant au niveau logistique que commercial.

La valorisation du titre n'intègre pas le redressement à venir de sa rentabilité. Au sein de ce secteur, il en est de même pour Fresenius Medical Care qui a mis en place un vaste plan de restructuration afin d'adapter sa structure de coûts au nouvel environnement de volumes et de prix des soins de dialyse aux Etats-Unis.

(...)

(*) Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla

