Zoom sur les opportunités d’investissements offertes par le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a fait face à de nombreuses incertitudes macroéconomiques et politiques au cours de la dernière décennie, poussant de nombreux investisseurs à délaisser la zone. Nous identifions aujourd'hui de nombreuses opportunités au sein d'une économie plus vigoureuse et dont l'environnement politique offre désormais davantage de visibilité.

Le vote favorable au Brexit en juin 2016 a ouvert une longue période d'incertitude sur les perspectives de l'économie britannique. Aux contours incertains des conditions du Brexit ont succédé les pénuries de main d'œuvre dans de nombreux pans de l'économie. La crise du covid est venue amplifier ces difficultés qui ont notamment propulsé l'inflation à plus de 10 % et obligé la Banque d'Angleterre à remonter ses taux directeurs à plus de 5 %. Si cette situation ne semble pas très différente de l'évolution récente de l'économie européenne, elle s'est couplée à un environnement politique extrêmement instable depuis quelques années avec des situations de blocage du Parlement britannique ou la nomination du gouvernement le plus éphémère de l'histoire du Royaume-Uni.

Ce cocktail explosif a conduit les investisseurs à imputer une prime de risque historiquement élevée aux actions britanniques. Alors que les indices Footsie 100 et MSCI EMU ont en moyenne affiché des valorisations en P/E équivalentes de 2010 jusqu'au Brexit, la décote moyenne des actions britanniques par rapport aux actions de l'Union Européenne est depuis lors de 9 %, avec un pic à 24 % atteint en 2021. Cette décote était encore de 17 % à fin mars, à la veille de la convocation des élections législatives anticipées qui ont ouvert la voie à un changement de gouvernement avec l'élection attendue du Parti Travailliste.

Cet environnement incertain a généré de nombreuses opportunités d'investissement dans des sociétés britanniques de qualité bénéficiant de solides positions sur leur marché et disposant de bilans solides leur permettant de faire face sans difficulté aux aléas macroéconomiques. Ces sociétés profitent désormais d'une conjonction d'éléments favorables : un environnement politique stabilisé, des indicateurs macroéconomiques (PMI) en expansion depuis le début d'année et une inflation quasi-normalisée à 2,2 % à fin août qui a permis d'amorcer une baisse des taux directeurs par la Banque d'Angleterre début août.

