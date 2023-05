Zoom sur les mesures de soutien du gouvernement canadien à l’investissement dans les infrastructures et les énergies vertes

ODDO BHF

Le gouvernement fédéral canadien a détaillé fin mars, dans le cadre d'une communication sur les priorités budgétaires 2023, un certain nombre de mesures de soutien à l'investissement dans les infrastructures et les énergies vertes. Huitième puissance économique mondiale, le Canada n'est pas en reste aux côtés des plans massifs annoncés pour les Etats-Unis (Infrastructure bill, IRA) et l'Europe (Green Deal, RepowerEU, Net Zero Industry Act), et déploie sa stratégie de transition pour une croissance verte depuis 2016 au travers du plan « Investing in Canada », doté de 180 Md$ sur 12 ans.

Une volonté d'accélérer dans une démarche de transition verte déjà bien établie

Le plan « Investing in Canada », lancé en 2016 après l'élection de Justin Trudeau à la tête du gouvernement fédéral, poursuit trois objectifs : favoriser la croissance à long terme, soutenir la transition vers une économie bas carbone, et favoriser l'inclusion sociale. Pour accompagner le déploiement de ce plan et soutenir les partenariats public/privé, plus particulièrement dans le domaine du financement d'infrastructures vertes et d'énergies propres, le gouvernement fédéral a créé en 2017 la Canadian Infrastructure Bank (CIB). En 2022, la CIB avait déployé 8,6 Md$ dans 37 projets différents. Le budget fédéral 2023 marque une volonté nette d'accélérer en allouant 20 Md$ à la transition verte : 10 Md$ fléchés vers les énergies propres et 10 Md$ vers les infrastructures vertes.

Le gouvernement canadien annonce également une nouvelle incitation fiscale favorable à l'investissement dans les technologies vertes. Alors qu'un crédit d'impôt à la consommation existe déjà depuis plusieurs années pour les équipements réduisant la consommation d'énergie et les émissions de CO2, le budget 2023 introduit un crédit d'impôt à la production de 15% éligible pour les investissements dans les capacités d'énergies renouvelables et/ou décarbonées (éolien, solaire, hydro, énergie marémotrice, nucléaire) et le stockage d'énergie électrique n'ayant pas recours aux sources fossiles (batteries, stockage hydroélectrique, air comprimé). Ce crédit d'impôt à la production entrera en vigueur en 2024 et sera activable jusqu'en 2034.

Notre exposition aux infrastructures et énergies vertes au Canada

Nous sommes actuellement présents sur deux sociétés d'ingénierie directement exposées à l'accélération de la transition verte au Canada :

Stantec, entreprise canadienne capitalisant environ 6,5Md$, offre des services en ingénierie sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet (architecture, construction, gestion environnementale). Présent en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Océanie (Australie, Nouvelle Zélande), le Canada représente 24% de son chiffre d'affaires et le groupe y connait une croissance à deux chiffres sur ses segments Services environnementaux et Energie & Ressources.

Aecom, groupe américain capitalisant 11,7 Md$, opère sur les mêmes segments que Stantec avec un marché domestique, les Etats-Unis, représentant 53% de son chiffre d'affaire, devant l'Europe & Moyen Orient (22%), l'Asie-Pacifique (19%) et le Canada (6%). Le groupe devrait également profiter des grands plans de soutien aux infrastructures vertes ainsi que du mouvement structurel de réindustrialisation et relocalisation au sein des marchés matures.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Aucune des entreprises susmentionnées ne constitue une recommandation d'investissement.