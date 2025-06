Worldline: le titre tente un rebond après sa chute d'hier information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 16:13









(CercleFinance.com) - L'action Worldline rebondit de plus de 15% jeudi à la Bourse de Paris au lendemain de son spectaculaire plongeon lié à la parution d'une enquête journalistique faisant état de l'existence de transactions douteuses chez le spécialiste des paiements.



Vers 15h40, le titre s'adjuge 15,6% après avoir dévissé de plus de 38% hier sous le coup d'informations évoquant des paiements frauduleux ou contraires à l'éthique pour le compte d'arnaqueurs, de casinos illégaux, de sites de prostitution et de réseaux de blanchiment présumés.



A la suite de cette publications médiatique, l'équipe de direction de Worldline a organisé hier soir une conférence téléphonique afin de réaffirmer les engagements de l'entreprise en matière de conformité, de gouvernance et de discipline financière.



A en croire les analystes, le directeur général, Pierre-Antoine Vacheron, s'est montré plutôt rassurant en expliquant que les marchands à risque ne pratiquaient pas d'activité illégale et que cela représentait une part marginale du chiffre d'affaires suite à la décision prise à l'automne 2023 d'arrêter ses relations avec certains marchands compte tenu d'une exigence de conformité renforcée.



'Il n'empêche, les déconvenues s'accumulent et la tâche du nouveau CEO s'annonce encore plus compliquée que prévu', réagissent les équipes d'AllInvest Securities, qui ont placé 'sous revue' leur opinion sur le titre.



S'ils jugent que l'impact des allégations est aujourd'hui difficile à déterminer, les analystes d'UBS préviennent que cette controverse pourrait remettre en question les partenariats avec Visa et Mastercard, qui ont mis en place des mesures spécifiques contre les transactions frauduleuses.



Peut-être plus préoccupant, juge la banque suisse, l'affaire pourrait porter un coup dut à la réputation de la société et conduire certains commerçant à éviter sa plateforme.



'La grande question est de savoir si cela va se traduire par une révision à la baisse des prévisions du consensus, même s'il est encore trop tôt pour le savoir', conclut UBS.



Cela ne dissuade pas Oddo BHF de dégrader son conseil sur le titre, ramené de 'neutre' à 'sous-performance' avec un objectif de cours abaissé de cinq à 2,5 euros, la banque privée évoquant non seulement une 'grave controverse', mais aussi la perspective d'un premier semestre difficile.





Valeurs associées WORLDLINE 3,4080 EUR Euronext Paris +20,25%